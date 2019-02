La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Torneo Regional Federal:

Por la cuarta fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte, el equipo de nuestra ciudad intentará repetir la victoria lograda ante Sport Club Magdalena. Emmanuel Coesta regresa a la titularidad, mientras que Antoni Rodríguez será baja por una tendinitis. Esta tarde, Atlético Las Campanas estará realizando su segunda presentación como visitante en el actual Torneo Regional Federal Amateur 2019. Será a partir de las 17 horas, cuando enfrente a Social y Deportivo Pila por la cuarta fecha de la Zona 5 de la Región Pampeana Norte en el estadio municipal José Ramón Minghetti de esta localidad ubicada entre General Belgrano y Castelli (a kilómetros del cruce de las rutas 2 y 41). En su primera salida, el equipo de nuestra ciudad cayó 3-0 frente a ADIP de La Plata después de haber quedado libre en la primera fecha. Pero a esta segunda excursión llega con el envión anímico que le dio el triunfo 3-1 sobre Sport Club Magdalena conseguido el pasado domingo en cancha de Puerto Nuevo. Respecto a ese encuentro, la dupla técnica conformada por Luis Cejas y Carlos Navazzotti realizará dos modificaciones: Emmanuel Coesta (quien cumplió su sanción) volverá al arco en reemplazo de Diego Cejas, mientras que Jonathan Lazo ingresará por el lesionado Antoni Rodríguez (tendinitis en la rodilla). De esta manera, la alineación titular de Las Campanas para esta tarde será con Emmanuel Coesta; Tulio Barrios, Raúl Colombo, Agustín Godoy, Jonathan Lazo; Franco Otta, Alejandro González, Damián Arce, Enzo Ramallo; Michel Bustamante y Diego Gómez. En tanto, en el banco de suplentes estarán Diego Cejas, Roberto Sosa, Brian Ferulano, Nicolás Giménez, Nicolás González, Iván Oddiard y Alex Curto. Por su parte, Deportivo Pila llega a este compromiso también con tres puntos en su cuenta: venció a Sport Club Magdalena en la primera fecha y después de haber quedado libre en la segunda, cayó en la tercera frente a Everton de La Plata. El otro encuentro que se disputará por esta cuarta jornada se jugará esta tarde en Magdalena, donde Sport Club recibirá la visita de ADIP de La Plata. Libre queda el líder Everton. Las posiciones en esta Zona 5 de la Región Pampeana Norte son actualmente las siguientes: 1) Everton, 7 puntos; 2) Atlético Las Campanas, Deportivo Pila y ADIP, 3 puntos; 5) Sport Club Magdalena, 1 punto.

ATLÉTICO LAS CAMPANAS BUSCA SU SEGUNDA VICTORIA DEL TORNEO PARA ACERCARSE AL LÍDER EVERTON. UN MIMO AL ALMA El pasado 15 de febrero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y en ese marco, desde Atlético Las Campanas no dudaron en acompañar a Roxana García, "una fanática" del club de nuestra ciudad que está peleando contra una enfermedad oncológica. Así, el capitán de la Primera División, Emmanuel Coesta, y el entrenador Luis Cejas hicieron entrega de una camiseta de Las Campanas que lleva inscripto en su frente el nombre de Roxana. "Es una fanática que siempre viene a apoyarnos y que ahora necesita de nuestro apoyo", señaló el presidente de la institución, Juan Manuel Zanandrea. "Gracias infinitas a todos los que forman Atlético Las Campanas por este gesto. Me llenaron de alegría, son mimos al alma que me dan fuerzas", contó por su parte Roxana a través de su cuenta de Facebook.

COESTA Y CEJAS LE ENTREGARON UNA CAMISETA PERSONALIZADA A ROXANA GARCÍA.



