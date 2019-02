Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana definieron como un "veto sistemático" el accionar del Jefe Comunal. "Le ha dado la espalda a muchos proyectos que responden a necesidades de los vecinos", señalaron. Entre los proyectos más importantes vetados por el Ejecutivo, se encuentran la ordenanza para la compra de los terrenos de la Costanera, la creación del registro de cáncer y la de un banco de tierras para la construcción de viviendas. Concejales del bloque PJ-Unidad Ciudadana calificaron como "un atentado contra la decisión democrática de los representantes del pueblo" al vetar 40 ordenanzas que habían tenido aprobación en el Honorable Concejo Deliberante. "Lamentablemente el Intendente sigue haciéndose llevar por su enojo con quienes no piensan como él, y toma represalias que afectan a toda la Comunidad. Una vez más, le ha dado la espalda a muchos proyectos que responden a necesidades de los vecinos" señaló la Concejal Romina Carrizo. Entre los proyectos rechazados por el Ejecutivo, aparecen como de mayor importancia la declaración de la emergencia farmacológica, la creación de una comisión especial de seguimiento del fondo educativo, y la creación del registro del cáncer. Además fueron vetados la creación de un banco de tierras para la construcción de viviendas, y el proyecto que autorizaba al Municipio a comprar las tierras de la Costanera. Respecto a esta última ordenanza, "Abella sólo vetó el artículo 2, que indicaba que dicha adquisición debía hacerse al precio de tasación actual que resultaba sumamente favorable de acuerdo a los indicadores inmobiliarios. Con este veto podrá pagar cualquier cosa por esas tierras". "También vetó la creación de una oficina de auditoría, que finalmente podría llevar algo de transparencia a tantas contrataciones y negociados turbios que vienen dándose desde el primer día de su gestión. Ha desaprovechado una excelente oportunidad de mostrarle a la Comunidad que no tiene nada que esconder" señaló por su parte el edil José Insausti. Por último, los concejales lamentaron que "la intolerancia del Intendente de no soportar que desde la oposición se impulsen buenas ideas, que pueda realizar el municipio en beneficio de los vecinos, y no de un espacio político, vuelvan a perjudicar las posibilidades de crecimiento de nuestra Ciudad poniendo por encima vaya a saber uno qué tipo de intereses".



El bloque peronista detalló las ordenanzas más importantes que fueron vetadas por el Intendente



PJ-Unidad Ciudadana:

"Abella vetó cuarenta ordenanzas aprobadas democráticamente"

