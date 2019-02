La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Docentes:

Lía Fernández (Suteba) y Pedro Espinosa (Udocba) se refirieron a la discusión salarial que los maestros encaran este año y al episodio que marcó la primera reunión paritaria en La Plata. Además, pidieron mayores obras de infraestructura en las escuelas. La paritaria docente comenzó con un fuerte encontronazo entre un sindicalista y los representantes de la Gobernación. El tenso clima que atravesó de punta a punta las negociaciones del año pasado parece continuar en este 2019. Y desde Campana, los gremios de maestros continúan reclamando lo mismo que sus delegados provinciales: fundamentalmente mejores salarios y más obras de infraestructura en las escuelas. El miércoles, el líder de Udocba, Miguel Díaz, se sentaba a la mesa de negociación paritaria junto a otros renombrados gremialistas como Roberto Baradel (Suteba) y Mirta Petrocini (Feb). Pero el inicio de la discusión terminó convirtiéndose en una dura verborragia de Díaz dirigida contra el director de Educación Gabriel Sánchez Zinny. La reunión se levantó y continuó luego de varios minutos de espera. Hoy la negociación está en un cuarto intermedio. "Lamentablemente (la paritaria) empezó con incidentes porque nuestro secretario general quiso tomar la palabra y los funcionarios no le daban el micrófono, le hacían muecas, se le reían, y la paciente tiene un límite", aseguró Pedro Espinosa, secretario general de Udocba Campana. "Después de varias reuniones el año pasado donde la oferta que se repetían era desagradable y no servía para mejorar el salario, Miguel reaccionó y les dijo lo que varios docentes de la provincia estarían dispuestos a decirles si los ven", sostuvo. La Gobernación puso sobre la mesa el miércoles lo que puede ser considerada una primera propuesta de actualización salarial: empatar los sueldos con la inflación mediante la aplicación de una clausula automática que comenzaría siendo mensual. Pero los docentes antes quieren cerrar la paritaria 2018, que terminó sin acuerdo y con la gobernadora fijando los aumentos por decreto. "Está bien que reconozcan lo de la inflación, pero nosotros decimos que para aplicar eso primero hay que cerrar la paritaria del año pasado, donde el aumento del 32 por ciento que finalmente tuvo que reconocer la gobernadora Vidal igualmente dejó los salarios abajo (de la suba de precios) un 16 por ciento", expresó Lía Fernández, líder de Suteba Campana. Por su parte, Espinosa calificó el ofrecimiento inaugural de la Gobernación como "insuficiente" y recordó que Cambiemos "llegó al poder diciendo que había que recomponer el salario de los docentes que estaba por el piso, y por eso la gente los votó, incluso muchos docentes". "Y llegaron y profundizaron la tendencia negativa", lamentó. OBRAS EN LAS ESCUELAS Lía Fernández señaló que los $21 mil millones que la Gobernación asegura haber invertido en los establecimientos educativos bonaerenses "no se ven reflejados en muchos distritos". "Por ejemplo en Moreno, donde tuvimos la muerte de esos dos docentes, de las 284 escuelas solamente se refaccionaron 200", ilustra. "Acá en Campana no se hizo ninguno de los pedidos de reparaciones, algunos importantes, que tienen que ver con temas de techo, filtraciones, los talleres e instalación eléctrica de la Escuela Técnica. Hay muchas escuelas con problema de techos importante que hasta ahora no se hicieron. Y también hay otros temas como limpieza de tanques, desratización y control de sistema eléctrico y gas", enumeró. La sindicalista asimismo reclamó por el cese de "hostigamientos" a los directores y docentes que cierran las escuelas en días de paro. Al respecto, señaló que "hubo una primera declaración judicial y hay una segunda cautelar para que no se avancen en esos sumarios viciados de nulidad". Además, pidió mantener los planes de capacitación docentes. "Hubo un despido de 36 docentes de la Dirección General de Escuelas encargados de la capacitación y formación docente, que no solamente los despiden sino además están siendo reemplazados por fundaciones, ONG y empresas privadas que se llevan millones de pesos. Nosotros decimos que es obligación del Estado garantizar la capacitación y formación docente", remarcó Fernández.

Referentes de Suteba Campana el viernes durante el “ruidazo" contra el aumento de tarifas en la plaza Eduardo Costa.





Espinosa defendió a su referente provincial, Miguel Díaz, tras el choque con el director de Educación Sánchez Zinny.



