Organizan el Sindicato de Trabajadores Pasivos en Campana

La iniciativa, a nivel nacional, nació en diciembre último. Busca representar a 6,8 millones de pasivos y negociar paritarias con el Gobierno. Oscar Echart es uno de los referentes en nuestra ciudad. "No me interesa ser el Secretario General en la ciudad, no es mi plan ni mi intención. Pero sí estoy trabajando activamente en organizar el Sindicato de Trabajadores Pasivos (SIP) en Campana", confirmó Oscar Echart a La Auténtica Defensa. "Es algo que viene avanzando muy fuerte y rápido en todo el país. Acá en Campana no estamos en condiciones de lanzarlo oficialmente, pero estamos trabajando con un grupo cada vez más numeroso de jubilados y pronto estaremos en condiciones de hacerlo", señaló el otrora cercano colaborador del extinto Ministro bonaerense Jorge Rubén Varela. "Los objetivos son defensa de los derechos del Jubilado. Considerando que nadie nos defiende demasiado hemos decidido defendernos solos, ya está en trámite el orden jurídico y la organización en marcha, existen autoridades nacionales, por fuera de la CGT. Mi rol es conformar un consejo organizativo, consultivo y comenzar a levantar avales de apoyo. Y en cuanto a lo personal una vez conformado esto, y con el Sindicato en marcha en Campana me retiro. No tengo aspiración alguna, salvo ayudar a sacar al Jubilado del olvido social. Confío en ésta asociación representará intereses "legales, sociales y gremiales" de todos los jubilados y pensionados de todo el país, según establece el primer artículo del texto que dio nacimiento al gremio", comentó Echart. El Sindicato de Trabajadores Pasivos se trata de una organización de nuevo tipo no prevista en el modelo de sindicato único por rama de actividad, que podría llegar a representar a 6,8 millones de trabajadores pasivos en paritarias ante el Gobierno. Y que además apunta a ejercer su derecho al voto en la dirección del PAMI, que aún sigue intervenido, así como en la Anses y el Consejo del Salario Mínimo, el órgano tripartito que todos los años fija indirectamente la jubilación mínima, la cual representa el 82% de ese piso salarial.

Organizan el Sindicato de Trabajadores Pasivos en Campana

