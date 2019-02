La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Alejo Sarna: "Vamos a hacer de Campana una ciudad con pleno empleo"







Así se manifestó el joven dirigente quien propone lograrlo a partir de la readecuación del régimen de promoción Industrial, la creación de la comisión de protección al comercio local y un programa de empleo joven para "generar nuevas oportunidades a los campanenses". Alejo Sarna, referente de Vamos Campana sostuvo que "todos los días cuando salgo a caminar la ciudad, al hablar con los vecinos, me comentan que la situación económica y la falta de empleo es la principal preocupación, y no es para menos; nuestra ciudad está sufriendo las políticas económicas nacionales que van en detrimento de la industria y el salario" sostuvo el joven dirigente y agregó que "desde el gobierno municipal, tampoco se han tomado medidas que frenen esta situación o que generen incentivos para la radicación de nuevas industrias que generen empleo". "Es por esto que pensamos y creamos propuestas para cuidar los puestos de trabajos existentes y crear nuevos. La Readecuación del Régimen de promoción Industrial, la Comisión de Protección al Comercio Local y un programa de empleo joven son las herramientas que diseñamos para generar nuevas oportunidades a los campanenses que hoy no pueden conseguir trabajo" argumentó Alejo Sarna. En relación a estas propuestas, Alejo Sarna comentó que "Con la Readecuación del Régimen de Promoción Industrial queremos generar incentivos impositivos para la radicación de nuevas empresas o la ampliación de las ya existentes con la condición de que contraten un 85% de mano de obra local. También, que toda la obra pública se haga con empresas de la ciudad en tanto estas contraten personal de la ciudad. Con la creación de la Comisión de Protección al Comercio Local, buscamos que este organismo analice la situación de los pequeños y medianos comerciantes y aquellos que estén en una situación delicada, se le generen ayudas para evitar que bajen las persianas. Y por último, un programa de empleo joven donde se ponga en práctica la responsabilidad social empresaria para que los jóvenes que tengan buenas calificaciones sean sustentados económicamente por una empresa de la ciudad, y una vez finalizado sus estudios, esta le garantice insertarse laboralmente en dicha empresa". Para finalizar, Alejo Sarna concluyó que "no vamos a bajar los brazos cuando se trata de cuidar y crear trabajo para nuestros vecinos y vecinas, y vamos a seguir esforzándonos para que estos proyectos se pongan en práctica porque creemos que van a impulsar el empleo y el bienestar de las y los campanenses".



