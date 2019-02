Rosa Nelida Funes

Este viernes 15 , vecinos del Barrio Los Pioneros realizaron una manifestación y corte sobre la Ruta 6 a partir de las 17,30 viviéndose momentos de tensión con los conductores que estaban en primera fila; a partir del diálogo con las autoridades de Policía , mediando los Concejales que nos hallábamos presentes alrededor , concertaron abrir de una mano de cada dirección, reduciendo el corte . Así prosiguió hasta que se acercaba la noche. Los vecinos manifestaban que los han dejado abandonados, porque nunca obtuvieron respuesta a los problemas diarios planteados. También escuchamos preocupaciones de muchos al discutir sobre el corte, lamentando los momentos que vivían, porque sentían el dilema de estar al límite, entre no poder soportar necesidades, y por otra parte no querer infringir la ley, expresando que son gente de trabajo que quieren respetar el trabajo y el derecho de quienes necesitan circular por la ruta . Los reclamos por atrasos en las obras de reparación de tendido eléctrico en casi todas las calles del barrio son diarios, y tras cada tormenta se agudizan . Se reclaman servicios básicos . No hay agua potable , a pesar de que las cañerías de agua se encuentran ya tendidas parcialmente, y quedaron sin terminarse de instalar ; dependen entonces del bombeador , por ende de energía eléctrica , pero no cuentan con prestación normal de luz, a pesar de que desde el Concejo Deliberante presentamos desde nuestro Bloque y se aprobaron Proyectos de Comunicación al Ejecutivo para que interceda ante EDEN para reparar los cableados , y nos acercamos a gestionar reclamos pendientes con el Gerente local. No cuentan con gas natural tampoco, entonces obtuvimos la aprobación en HCD que todos esos servicios se gestionaran por el Ejecutivo. También observamos en el lugar, que de hecho si algún funcionario responsable se hacía presente en ese momento liberaban la ruta, y esto era lo que los vecinos le manifestaban a la Policía, pero nadie apareció, no obstante que se los llamó a sus celulares. Sólo fue pasadas más de tres horas que se dignaron a contestar mensajes. Nos preguntamos cómo, con qué criterio es que se manejan las necesidades públicas en los servicios, que se tiene que llegar a esto, un corte, para que los escuchen. No se entiende cómo se planea y organiza la agenda de obras, varias lejanas de las necesidades de mucha gente , y que demandan sumas millonarias, y no se empieza por el mantenimiento de lo que ya está, mientras los vecinos pasan necesidades que afectan la dignidad. Es peligroso antecedente que deban llegarse a estos límites para obtener lo mínimo indispensable, y que se les preste justamente en un año electoral, cuando no se brindó en forma continua como es debido. Rosa Nelida Funes, Concejal UV Mas Campana

Opinión:

Los reclamos de los vecinos de Los Pioneros

Por Rosa Nelida Funes

