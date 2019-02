La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Breves: Noticias de Actualidad







VIAJE PRESIDENCIAL El presidente Mauricio Macri arribó ayer a la ciudad de Nueva Delhi en la India. El mandatario anticipó su partida en el vuelo privado que alquiló en Dubai y llegó antes de lo previsto al gigante asiático. A último momento, Macri decidió cambiar la ruta por invitación del primer ministro indio Narendra Modi y aterrizó en la ciudad de Agra, a unos 230 kilómetros, para visitar el Taj Mahal. Macri está acompañado por la primera dama, Juliana Awada, su hija Antonia, el vicejefe de Gabinete, Andrés Ibarra; el canciller Jorge Faurie, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Horacio Reyser; el vocero presidencial, Iván Pavlovsky; y el secretario de Agroindustria, Luis Miguel Etchevehere. La comitica la completan 85 empresarios que tendrán alrededor de 500 reuniones comerciales durante la gira. ELECCIONES A La Pampa le toca el turno hoy de inaugurar el calendario electoral en todo el país. Con un padrón que representa el 0,8% del electorado nacional, se espera que solo una parte de ese universo esté dispuesta a afrontar el calor pampeano e ir a las urnas. En la provincia, las primarias no son obligatorias y el peronismo, que viene gobernando hace 35 años, ya tiene proclamado al diputado Sergio Ziliotto como candidato a gobernador por el Frente Justicialista Pampeano (Frejupa). Por lo tanto, el centro de atracción estará en Cambiemos, donde el PRO y la UCR buscan dirimir qué dirigente encabezará la fórmula pampeana. La oposición afrontará un escenario complejo, con divisiones. KICILLOF El ex ministro de Economía y actual diputado nacional Axel Kicillof sostuvo que el Gobierno "destruye el sistema de seguridad social" en la Argentina, mientras que advirtió que el país aún transita por "el otoño" de la gestión que lidera Mauricio Macri, aunque "después se viene el invierno". "Los trabajadores perdieron 20 puntos de su salario, han despedido trabajadores por todos lados, cambiaron la fórmula jubilatoria y desde el 2015 destruyen el sistema de seguridad social que en nuestra década reforzamos", dijo Kicillof. "Pero esto es solo una muestra gratis de lo que Macri ya se está comprometiendo con el ´establishment´: es solo el otoño del macrismo, después viene el invierno", agregó el ex funcionario durante una charla que brindó esta semana en el Sindicato de Empleados de la ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI). REDRADO El ex presidente del Banco Central Martín Redrado consideró hoy que el país tiene "un plan de emergencia, cuyo único objetivo es llegar a las elecciones", mientras pronosticó una caída del PBI del 1,4 por ciento para 2019. "A la Argentina le está faltando un plan de estabilización en serio", sostuvo el economista. Además, puntualizó: "Necesitamos una reforma impositiva en serio, que baje los impuestos y amplíe la base de tributación". "Le va a quedar al próximo Gobierno generar un verdadero plan de estabilización", insistió Redrado, quien subrayó que este año "no va a haber crecimiento económico". Indicó también que estima una "caída del producto del 1,4 por ciento para 2019", mientras remarcó que "la Argentina tiene un plan de emergencia, cuyo único objetivo es llegar a las elecciones".

