La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 17 de Febrero de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. LUMINARIA APAGADA "En la calle Coltelli, entre Schinoni y Barlaro no funciona la luz. De noche es una boca de lobo y se torna muy peligroso. Se hicieron los reclamos al CEMAV desde el 16/01 sin resultados", escribe Inés. PASTIZALES EN LAS ACACIAS "Calle Ascasubi (barrio Las Acacias) todavía sin respuesta. Convivimos con estos pastizales altísimos, ratas y mosquitos al por mayor después hablan del Hantavirus y dengue. Los vecinos que no se educan más y arrojan basuras", muestra Amelia. BASURA EN CANASTO AJENO "Centro Integral Nº1, escuela especial ubicada en Capilla del Señor y Arenales. ¿Cuándo van a entender que es privado y no público? La otra vez hubo queja y fue peor, lo hacen igual y ahora hay olor feo. Este cesto está imposible. Pedimos que Agrotecnica venga y limpie el canasto; está lleno de todo lo que tiran los vecinos, lleno de insectos. No es el canasto del barrio", escribe Liliana.



#Dato VIDEO [hilo] botellas y juncos tapan los caños y las zanjas en Brown y Gavazzi impidiendo la circulación del agua mayormente los días de lluvia que se indunda la cuadra. Evidenciado en la tosca del puente barrida por el agua. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/LQhw2CWNbD — Daniel Trila (@dantrila) 16 de febrero de 2019 #Dato [hilo] así estaba la zanja tapada de botellas antes que creciera el pasto y los juncos. Almirante Brown y Gavazzi, el puentecito de entrada al depósito de Maxiconsumo, en la zanja sobre Gavazzi tiran permanentemente basura, consecuencia: días de lluvia se inunda la cuadra. pic.twitter.com/nuaA9sKa1T — Daniel Trila (@dantrila) 17 de febrero de 2019

