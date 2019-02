Dice La Biblia (en Mateo 6:33), Buscad primero el Reino de Dios y su justicia y todas las otras cosas serán añadidas. ¿Qué es un reino? Un reino es todo territorio donde gobierna un rey, Dios, como creador del universo, es también rey del universo, como bien dice el salmista: "Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos", (Sal 103:19) Ahora, algunos estarán pensando: Si Dios reina, y Él es bueno, entonces, reina solo el bien; por lo tanto, como la maldad continúa, Dios no está reinando en el presente. La respuesta es; Dios es soberano, y en esa soberanía le dio libre albedrío al hombre, lo que quiere decir que, el bien aumentará sobre la tierra en cuanto el hombre opte por seguir las leyes de Dios y no las intuitivas propias de un corazón alejado de Dios. En este camino, Jesús vino a este mundo con el fin de restaurarlo, demostrando que el reino estaba presente al echar fuera los demonios, "Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes" (Mateo 12.28) Pero entonces: ¿Cuál es nuestra tarea? Nuestra tarea es hacer visible el reino invisible. Estamos llamados a cambiar nosotros, y a luchar para que la justicia perfecta de Dios y todo su consejo gobierne en este mundo, en contraposición con los reinos de este mundo, que nada quieren saber de Dios y su manual de instrucciones, "La Biblia". Dios llama a comprometerse más con la familia, el prójimo, la sociedad, la política, la legislación, para que quienes nos gobiernan, no continúen avanzando sin límites, alejándonos cada día más de los valores de Dios, reconociendo que la única autoridad que procura enteramente el bien y la justicia es la divina. Dios llama a comprometerse con el mundo empresarial, para que las negociaciones sean con honestidad e integridad. Dios llama a comprometerse con la medicina, teniendo como baluarte, la vida y salud integral. Dios llama a comprometerse con el arte, a fin de reflejar la naturaleza como gran muestra de su gloria. Dios llama a comprometerse con la ciencia, a fin de comprender los misterios del universo y desarrollar tecnología para luchar contra el hambre y la enfermedad. En definitiva, Dios está buscando que transformemos nuestra manera de pensar, y la viremos, hacia una responsabilidad social-política, en la que seamos parte importante de esa búsqueda intelectual y moral por la justicia y la libertad, inherentes a Dios mismo. Y porque entonces, todas las demás cosas, vendrán por añadidura. Como Iglesia, debemos redimir el concepto de autoridad, dándole el sentido que amerita, es decir, crecer y ser ejemplo, para tener autoridad y ayudar a crecer a otros en su vida espiritual, moral, familiar y profesional, Dios así lo quiere, que seamos mejores, en relaciones horizontales y con base en brindar el mejor servicio, para que el mundo mejore según los valores de Dios. ¿Te interesa conocer a ese Dios de orden y progreso que quiere un mundo mejor? Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga! Josué Monte Rivadavia 447 - Campana - Tel. 03489.427296 -437492 luisgurodas@yahoo.com.ar



La Voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy; "Buscando el Reino de Dios"

Por Josué Monte

