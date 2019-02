Charlas brindadas por Giorgio Bongiovanni // Milán, Italia

Giorgio: "¡Aquí estoy Señor mío! ¿Qué más quieres de mi?"

"Lo único que se es que quiero servirlo porque Lo conozco, porque siempre Lo he seguido, porque es el Mesías, el Hijo de Dios a quien estamos esperando. Soy un servidor Suyo y espero que vosotros también lo seáis junto a mí. Si hoy estáis aquí, en un sábado por la noche, en lugar de estar en otro lugar significa que creéis en un cambio y que lo estáis buscando, que estáis siguiendo un camino, o buscándolo, pero aquí estamos, juntos, porque sentimos que habrá un cambio. Pero tenemos que decidir definitivamente y la decisión no consiste en creer o no porque todos creemos en algo, sino a qué queremos renunciar para podernos dedicar seriamente y aportar a esta renovación que llevará a cabo Aquel que tiene la autoridad de cambiar las cosas en el mundo. Me refiero a Jesús Cristo porque solo Él podrá realizar el cambio definitivo, pero nosotros tenemos que poner nuestra parte, de lo contrario Él no podrá (ya que se lo impide la Ley) elegirnos, designarnos como posibles ciudadanos de una nueva República mundial, aquello a lo que Jesús llama el Reino de Dios en la Tierra. No tenemos mucho tiempo para decidir definitivamente si dedicar toda nuestra vida a la Causa que hemos elegido servir, si es que lo hemos hecho. Esto no significa tener que descuidar a quienes amamos, sobre todo cuando tenemos responsabilidades. Dejar todo significa dejar todo lo que va más allá de los compromisos cotidianos que tenemos. No es fácil pero este es el tiempo de elegir. Si por ejemplo todos vosotros habéis decidido seguir la Obra de Cristo a través de este camino que, a pesar de ser simple, siempre es una Obra de Cristo, tenéis que tomar decisiones. Hay otras Obras grandes de Cristo en el mundo, con grandes misioneros, pero si hemos elegido esta tenemos que estar dispuestos a difundir este mensaje. Entonces la pregunta es: ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué sigo este camino espiritual? La respuesta es: no es solo para enriquecer mi espíritu, o para seguir una fe dominical, sino para intentar vivir el Evangelio todos los días. No sé qué más decir, he dicho todo a lo largo de estos treinta años. He dicho que habría catástrofes, algunas de ellas ya han ocurrido, otras aún no. He dicho que la Virgen profetizó en Fátima que estallaría la Tercera Guerra Mundial, y estallará. He dicho que habría terremotos en todas partes que causarían cientos de millones de víctimas y así será. He dicho que en el Cielo se manifestarían naves extraterrestres que todo el mundo vería y eso ya está ocurriendo y lo seguirá haciendo. He dicho que al final de esta terrible crisis, que provocará un gran sufrimiento durante la cual morirán cinco mil, seis mil millones de personas, aparecerán en el Cielo grandes naves junto a las cuales regresará a la Tierra el Hijo de Dios, Jesús Cristo y esto también llegará. También he dicho que durante esta espera no tenemos que ser fanáticos ni encerrarnos como una secta sino que tenemos que abrirnos al mundo, despertar a muchas almas y sobre todo ser laicos, es decir, universales apoyando a las personas justas en la Tierra, desarrollando un trabajo a favor de la vida, por lo tanto tenemos que comprometernos no solo a nivel espiritual y con nuestra fe sino además a nivel social. Yo he elegido la lucha en contra de la mafia y la estoy llevando a cabo con mucho gusto y alegría y no me importa si mi vida puede llegar a correr peligro. Ser activistas sociales significa ayudar a los niños, o a las personas que sufren, ayudar a los sacerdotes misioneros, apoyar a los justos, etc. Por consiguiente formamos parte de una única verdad, de una única misión dividida en tres puntos: 1) La difusión del mensaje espiritual y el anuncio de la Segunda Venida de Cristo; 2) Ayudar a los niños que padecen hambre, que lamentablemente son millones en todo el mundo, por culpa de nuestro bienestar occidental; 3) La lucha en contra del mal, al cual yo como hombre de fe lo llamo Anticristo, es decir, denunciar y divulgar la verdad a la gente sobre el hecho de que a menudo somos engañados y gobernados por grandes poderes criminales…"

Continúa el próximo domingo.

