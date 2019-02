La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Atlético Las Campanas:









El pasado 15 de febrero se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer Infantil. Y en ese marco, desde Atlético Las Campanas no dudaron en acompañar a Roxana García, "una fanática" del club de nuestra ciudad que está peleando contra una enfermedad oncológica. Así, el capitán de la Primera División, Emmanuel Coesta, y el entrenador Luis Cejas hicieron entrega de una camiseta de Las Campanas que lleva inscripto en su frente el nombre de Roxana. "Es una fanática que siempre viene a apoyarnos y que ahora necesita de nuestro apoyo", señaló el presidente de la institución, Juan Manuel Zanandrea. "Gracias infinitas a todos los que forman Atlético Las Campanas por este gesto. Me llenaron de alegría, son mimos al alma que me dan fuerzas", contó por su parte Roxana a través de su cuenta de Facebook.



