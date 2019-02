La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Primera B Nacional:

Desde la vereda de enfrente, Renso Pérez elogió la actuación del equipo de Walter Otta en Santiago del Estero y, además, reconoció que tuvo "sensaciones encontradas" al enfrentar por primera vez al Violeta después de sus diferentes etapas en el club. Con 184 partidos disputados, 32 goles convertidos y, sobre todo, dos ascensos logrados (a la Primera B en 2012 y al Nacional B en 2014), Renso Pérez se ha transformado en un ídolo del simpatizante de Villa Dálmine. Y aunque tuvo dos partidas anteriores a Ferro Carril Oeste (2013/14) y Arsenal de Sarandí (2016/17), el pasado viernes por la noche fue rival del Violeta por primera vez desde aquel arribo a Campana en 2011 de la mano de Walter Nicolás Otta. El oriundo de Bolívar vistió la camiseta número 8 de Central Córdoba de Santiago del Estero en la victoria 1-0 como local del elenco Ferroviario con gol de otro ex, Javier "Bicho" Rossi, a los 32 segundos de juego. "Fue un partido duro y complicado", señaló Renso al analizar el encuentro. "Nosotros siempre salimos a apretar en los primeros 15 minutos para tratar de ahogar al rival, pero no pensamos que nos íbamos a encontrar tan rápido con un gol a pesar que era lo que buscábamos", agregó en diálogo con LAD. "Villa Dálmine se plantó muy bien. Cuando un equipo recibe un gol en la primera jugada suele sentir ese impacto y desordenarse, pero Dálmine reaccionó muy bien, nos empezó a manejar la pelota y nosotros pasamos de jugar 3-4-1-2 a 4-4-2 porque no podíamos agarrarla en la mitad de la cancha", detalló el mediocampista en su análisis sobre lo ocurrido el viernes en el estadio Alfredo Terrera de la capital santiagueña. Pero esos no fueron los únicos elogios que dejó Renso para el Violeta: "Me encontré un Villa Dálmine muy bien trabajado. No quiero decir que me sorprendió, porque esa no es la palabra, pero lo vi muy tranquilo, con muy buen manejo de la pelota, con Molina juntándose con Ballini y el desequilibrio de Miño. Después del partido pasé a saludar por el vestuario, pude hablar con el cuerpo técnico y les dije que me gustó mucho el equipo. Por suerte viene bien Dálmine, se escapó de la zona de abajo en los Promedios y está peleando por ingresar al Reducido. Ojalá se pueda meter". En cuanto a su primera vez frente al equipo de nuestra ciudad con el que logró dos ascensos, el bolivarense comentó: "Nunca pensé que me iba a enfrentar a Dálmine. En la previa tuve muchas sensaciones encontradas, raras, pero una vez que arranca el partido uno defiende la camiseta que tiene puesta y hace lo mismo que hizo cuando le tocó estar allá: dejar todo para ayudar a los compañeros. Me hubiese gustado que se jugase en Campana, por la cantidad de gente amiga que hay en la ciudad". Además de reencontrarse con el Violeta, el volante también volvió a verse con Walter Otta, a quien tuvo de compañero en Barracas Bolívar y quien fue el entrenador que lo trajo en Campana a mediados de 2011 para conformar aquel plantel que terminaría ascendiendo a la Primera B Metropolitana en 2012. "Siempre es lindo reencontrarse con gente buena, a la que le debo un montonazo. Walter me llevó a Dálmine y me hizo crecer una enormidad. Mi carrera despegó en ese momento. Así que le tengo un gran aprecio tanto a él como a Félix (Benito), al profe Dani (Robina) y a Luis Martínez (entrenador de arqueros). Siempre estamos en contacto y ojalá nos podamos reencontrar próximamente en un mismo plantel", señaló Renso en ese sentido. Finalmente, el mediocampista se refirió al presente de Central Córdoba y a las aspiraciones del elenco santiagueño: "Sabemos que tenemos un muy buen plantel y las expectativas son pelear lo más arriba posible. Estamos adentro del Reducido y nos quedan nueve fechas en las que vamos a seguir dando pelea. Pero partido a partido. Sabemos que cuando estamos bien podemos ganar en cualquier cancha, pero también que cuando no jugamos bien, podemos perder con cualquiera", cerró.

RENSO PÉREZ PERSIGUE A MARIANO MIÑO, AL QUE DESTACÓ POR SU DESEQUILIBRIO INDIVIDUAL. FUE LA PRIMERA VEZ QUE EL VOLANTE ORIUNDO DE BOLÍVAR ENFRENTA A VILLA DÁLMINE DESPUÉS DE SUS TRES DIFERENTES ETAPAS EN EL VIOLETA. SARMIENTO VOLVIÓ A QUEDAR COMO ÚNICO LÍDER El equipo de Junín venció 1-0 como local a Mitre y aprovechó que Arsenal igualó sin goles en su visita a Atlético Rafaela. Villa Dálmine retrocedió hasta el noveno lugar. Ayer continuó la 16ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional y la novedad más importante fue que Sarmiento volvió a quedar como único líder del certamen. El equipo de Junín superó 1-0 como local a Mitre de Santiago del Estero con gol de Lucas Villalba y de esa manera se separó dos puntos de Arsenal, que igualó sin goles en su visita a Atlético Rafaela. Además, Sarmiento también se distanció de Nueva Chicago, que cayó 1-0 en Mataderos frente a Santamarina de Tandil, que se impuso con tanto de Fernando Telechea. Por su parte, Villa Dálmine perdió otro puesto ayer por la victoria de Agropecuario 1-0 sobre Los Andes como visitante. Igualmente, ese resultado también dejó algo positivo para el Violeta, que sostuvo su diferencia de 12 puntos en la tabla de los Promedios sobre el conjunto de Lomas de Zamora. Ayer, además, Temperley dio otro paso más en su remontada al derrotar 1-0 a Brown de Adrogué con un gol de Mauro Guevgeozian, de penal, en el tercer minuto de adición. Así, el Gasolero quedó en 10ª posición con 22 unidades, una menos que Villa Dálmine. El otro encuentro que se jugó ayer fue el empate entre Ferro Carril Oeste e Instituto de Córdoba por 1-1 en Caballito. La programación de esta 16ª fecha continuará hoy con Almagro vs Gimnasia de Mendoza (17.00), Guillermo Brown (PM) vs Gimnasia de Jujuy (17.00), Independiente Rivadavia vs Deportivo Morón (18.30) y Olimpo (BB) vs Defensores de Belgrano (21.00). Y se cerrará el martes con Quilmes vs Chacarita (21.05), quedando libre Platense.

