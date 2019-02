El equipo de Junín venció 1-0 como local a Mitre y aprovechó que Arsenal igualó sin goles en su visita a Atlético Rafaela. Villa Dálmine retrocedió hasta el noveno lugar.

Ayer continuó la 16ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional y la novedad más importante fue que Sarmiento volvió a quedar como único líder del certamen. El equipo de Junín superó 1-0 como local a Mitre de Santiago del Estero con gol de Lucas Villalba y de esa manera se separó dos puntos de Arsenal, que igualó sin goles en su visita a Atlético Rafaela.

Además, Sarmiento también se distanció de Nueva Chicago, que cayó 1-0 en Mataderos frente a Santamarina de Tandil, que se impuso con tanto de Fernando Telechea.

Por su parte, Villa Dálmine perdió otro puesto ayer por la victoria de Agropecuario 1-0 sobre Los Andes como visitante. Igualmente, ese resultado también dejó algo positivo para el Violeta, que sostuvo su diferencia de 12 puntos en la tabla de los Promedios sobre el conjunto de Lomas de Zamora.

Ayer, además, Temperley dio otro paso más en su remontada al derrotar 1-0 a Brown de Adrogué con un gol de Mauro Guevgeozian, de penal, en el tercer minuto de adición. Así, el Gasolero quedó en 10ª posición con 22 unidades, una menos que Villa Dálmine.

El otro encuentro que se jugó ayer fue el empate entre Ferro Carril Oeste e Instituto de Córdoba por 1-1 en Caballito.

La programación de esta 16ª fecha continuará hoy con Almagro vs Gimnasia de Mendoza (17.00), Guillermo Brown (PM) vs Gimnasia de Jujuy (17.00), Independiente Rivadavia vs Deportivo Morón (18.30) y Olimpo (BB) vs Defensores de Belgrano (21.00). Y se cerrará el martes con Quilmes vs Chacarita (21.05), quedando libre Platense.