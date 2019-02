La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Breves: Fútbol







BLANDI VOLVIÓ AL GOL En una polémica acción en el final del primer tiempo, tras un córner desde la izquierda, el delantero campanense Nicolás Blandi se reencontró ayer con el gol y adelantó a San Lorenzo en su partido frente a Newells. Sin embargo, en tiempo adicionado, la Lepra alcanzó el 1-1 en el Nuevo Gasómetro gracias a un tanto convertido por Alexis Rodríguez. Ayer, además, Patronato y Aldosivi igualaron sin goles en Paraná, mientras que Independiente empató 1-1 en su visita a San Martín de San Juan (sin Nazareno Solis entre los convocados). Anteriormente, el viernes jugaron: Vélez 1-1 Colón, Unión 3-0 Atlético Tucumán y Belgrano 0-0 San Martín (T). DEFENSA ES LÍDER Con su victoria 1-0 sobre Gimnasia de La Plata como visitante, Defensa y Justicia se convirtió en el único líder de la Superliga, al menos hasta que juegue Racing Club (mañana recibe a Godoy Cruz en el cierre de esta 19ª fecha). El gol del elenco de Florencio Varela, que acumula 13 victorias y 6 empates en 19 presentaciones, fue un desafortunado rebote en el defensor Manuel Guanini luego de un centro atrás de Nicolás Fernández. HOY: BOCA Y RIVER En la continuidad de esta 19ª fecha de la Superliga, hoy se disputarán otros cuatro partidos: Rosario Central vs Tigre (17.10), Talleres vs Huracán (17.10), Boca Juniors vs Lanús (19.20) y Banfield vs River Plate (21.30). En tanto, mañana lunes jugarán Argentinos Juniors vs Estudiantes de La Plata (19.00) y Racing Club vs Godoy Cruz (21.10). PRIMERA B METRO Ayer, en la continuidad de la 24ª fecha, All Boys (6º con 38 puntos) estiró su buena racha al vencer 3-1 como visitante a Defensores Unidos de Zárate (14º con 27). En tanto, Fénix (10º con 29) le ganó 1-0 a Almirante Brown (13º con 28) en Isidro Casanova. Anteriormente, el viernes, J.J. Urquiza igualó 2-2 como local ante San Telmo. La programación continuará hoy con cuatro encuentros que se jugarán desde las 17 horas: Comunicaciones vs Estudiantes (2º con 48), Tristán Suárez vs Flandria (7º con 32), Atlanta (3º con 43) vs Acassuso (5º con 39) y Colegiales (8º con 31) vs Barracas Central (1º con 51). En tanto, mañana lunes se enfrentarán Sacachispas vs San Miguel y Deportivo Español vs Deportivo Riestra (4º con 42). Y el martes lo harán Talleres (RE) vs UAI Urquiza. PRIMERA C Por la 23ª fecha, ayer cayó el líder Deportivo Armenino (41 puntos): fue 2-1 en su visita a El Porvenir. Además, también jugaron: Excursionistas 2-1 Sportivo Italiano, Central Córdoba (R) 0-0 San Martín (B), Deportivo Merlo 2-3 Argentino de Quilmes y Luján 2-0 Lamadrid. El viernes habían jugado: Villa San Carlos 0-0 L.N. Alem, Victoriano Arenas 1-1 Cañuelas, Berazategui 1-1 Midland e Ituzaingó 1-0 Laferrere. Hoy se cierra la fecha con Sportivo Barracas vs Dock Sud (39), que tendrá la oportunidad de convertirse en el único puntero del campeonato. DESPEDIDA Los familiares y amigos del futbolista Emiliano Sala, quien murió en un accidente aéreo el pasado 21 de enero, lo despidieron ayer en la ciudad santafecina de Progreso. El jugador fue homenajeado por su pueblo en el gimnasio del club San Martín de Progreso donde también se acercaron los habitantes del pueblo santafecino que conocían a Sala, además de emisarios de los clubes del Nantes de Francia y Cardiff del Reino Unido. "Emi, nunca caminarás solo", decía una gran bandera que fue puesta frente al club.

