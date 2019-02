La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 17/feb/2019 Rincón Tuerca







TC MOURAS: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de La Plata para desarrollar otra fecha del campeonato donde desde las 11 hs televisa la TV Pública. VOLVER: Ya están trabajando en su taller para el armado del chasis para el TC Regional los hermanos Fontanot que vuelve a la categoría donde corrieron en su momento. TERMINADO: Gastón Iglesias tiene su karting terminado y se trabaja para llegar bien a la primera del año si los presupuestos se lo permiten en la categoría Pako que si reune un parque interesante de máquinas lo tendrá en la alta competencia. INTENCION: La intención de Martín Saba es realizar todo el año en el taller de Juan Sbarra y el oriundo de Olavarría tiene todo encaminado para correr en la Clase Tres de la categoría Alma. HERMANOS: Los hermanitos Sfredo ya tienen todo listos para hacer el año en la categoría Kart Plus con sus respectivos kartings y el receso sirvió para tomar energías desde lo físico y desde lo económico. HERMANOS II: En nota televisiva los hermanitos Panetta confirmaron que este año estarán corriendo en la categoría Rotax Bs As y el Campeonato Argentino de Karting con el mismo equipo con el cual corrieron el año anterior. ACUERDO: Finalmente el zarateño Juan Carlos Bava llegó a un acuerdo con el equipo de Caggiano para seguir en el Turismo 4000 Argentino otra temporada con el Falcon que tiene a Matías Guillen como motorista y Carly decidió hacer todo el año dado que los presupuestos ya están arreglados con su sponsor. ENCAMINADO: German Henze tiene todo encaminado para el próximo fin de semana con la carrera de la costa atlántica donde el representante local participa de esta competencia como lo viene desarrollando los últimos años con la presencia de todo su equipo comandado por el Turco Moyano. FORMULA METROPOLITANA: La categoría desarrolla este fin de semana en el autódromo de La Plata otra fecha del campeonato con su habitual parque de autos donde la TV Pública televisa desde las 11 hs. VENDER: El Falcon con el cual fue protagonista en su momento en el TC está a la venta para luego participar en la categoría leyenda del Turismo Carretera y ellos Tito Poppy y el Boga lo iban a adquirir pero aún no se pone de acuerdo. ASEGURAR: Ludmila Rodriguez cuando fue a realizar el trámite de la licencia médica aseguró que este año correrá en la Clase Potenciada con el equipo compuesto por Mauro Santucho en la planta impulsora y Rubén Guerra en el chasis. REGRESO: Tras su regreso de las vacaciones Gaston Fernandez ya termina los trabajos en el chasis del TC Regional para el arranque del campeonato en el Mouras el próximo 10 de marzo. CORRER: Sin duda que Pablo Savastano siempre quiere correr y estuvo tratando de ver la posibilidad de hacerlo en la categoría Citroen pero los costos no están al alcance de los presupuestos del piloto en cuestión. ENCONTRAR: Continuando con Savastano el piloto encontró una posibilidad de correr como piloto invitado junto a su primo en Alma en las tres fechas que proponen la categoría a lo largo del año con un campeonato especial. ESTAR: Para la carrera de la costa atlántica el próximo fin de semana finalmente estará Diego Lacognata participando del evento junto a su hijo Valentino quien también será de la partida. DESARMADO: Con el auto totalmente desarmado en su taller Gastón Brown empieza a trabajar en el Fiat Uno de cara al inicio del certámen en la categoría Alma donde el representante de Lima viene participando desde el año anterior con la motorización de Carranza y el chasis a cargo de Juan Sbarra si llega con el armado quisiera arrancar en Dolores su lugar de origen. TC MOURAS PISTA: Llegan al autódromo Roberto Mouras de La Plata la categoría para desarrollar otra fecha del campeonato este fin de semana donde desde las 11 hs la TV Pública televisa el evento. COLOR: El color del auto de la Clase Promocional se define por estos días para Don Juan Carlos Muñoz que participará en la categoría Alma donde el rojo va a continuar, el tema es como se pinta los nuevos diseños. RETORNO: Quedó confirmado el retorno a la actividad por parte de Darío Laccette al automovilismo y lo hará con un Ford en la categoría TC Regional en la Clase GTA con la motorización de Matías Guillen y el chasis a cargo de su equipo. HIJO: En cuanto a Nicolás Laccette hijo de Darío también seguirá corriendo en la categoría TC Regional en la Clase GTB como lo hizo la pasada temporada donde el pibe se mostró competitivo y contará también con los motores de Matías Guillen. PRIMERA: Los dirigentes de la categoría Alma confirmaron que la primera carrera del año será en el autódromo de Dolores en vez del capitalino y se desarrollará el 24 de marzo. PARALELO: Continuando con la categoría Alma se decidió realizar un campeonato paralelo para pilotos invitados que contará de 3 competencias una nueva propuesta de los muchachos de los Fititos. ESPERAR: Con la licencia realizada Julián Molina espera el arranque del campeonato para sumarse a una categoría zonal donde el pelado está decidido a volver a la alta competencia. CENA: La que llevaron adelante una vez más y como todos los meses los ex componentes de la comisión directiva de la categoría Ama se reunieron para recordar aquellos momentos que tanto les dio a quienes participaron por esos años. SALUD: El micro para realizar la licencia médica estará el venidero 9 de marzo en la ciudad de Luján en el club Auto Moto de aquella de 8 a 16 hs. en la calle Muñiz. CANTIDAD: Como todos los años en nuestra zona fueron a realizar la licencia en el kartódromo de Zárate donde se vio que la cantidad de pilotos que concurrieron fue inferior a temporadas anteriores. CONTINUAR: El piloto de Los Cardales Claudio Cruzado confirmó que continuará otra temporada en la Clase Uno del Turismo Pista donde viene corriendo desde la temporada anterior. IDEA: Damian Toledo sigue trabajando en su centro de carrera de cara al inicio del campeonato de la categoría Alma donde viene corriendo en la Clase TC 1600 y "Huesito" tiene la idea de arrancar desde la primera del año en Dolores. RITMO: La intención del piloto es estar en ritmo de carrera para ser más competitivo y para esto ya sale a caminar por las arterias de la ciudad donde se deja ver muy bien acompañado lo que provoca que la gente repare en nuestro personaje. TURISMO 4000 ARGENTINO: Arranca la categoría su campeonato en el autódromo de La Plata durante este fin de semana donde televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa "Pistas Argentinas". FLAMANTES: Ya ingresaron al mercado local las nuevas motos eléctricas con sus flamantes modelos donde se pueden observar en el salón de la boutique de las motos en la esquina de Rawson y Alberdi. OBJETIVO: Juan Martín Molina estará esta temporada corriendo un año más en karting y el representante de Zárate ya trabaja con este objetivo junto a su equipo. CAMBIO: La charla con papá Fernando arrojó que Nicolás continúe en la alta competencia siguiendo con la idea de hacerlo en la clase Potenciada de la categoría Kart Plus provocando un cambio también de común acuerdo con su equipo que preside Ruben Alfonso. Los Brugognone a pleno en el karting. CONTROL: En la reunión del pasado fin de semana en la carrera de Viedma por parte de los dirigentes del TC le comunicaron a todos los pilotos que desde ahora se implementa el control de alcolemia que se utilizará los domingos a las 8 de la mañana antes de las series. FECHA: Siguiendo con el TC a partir de este año la categoría por su calendario solo hará una fecha en la provincia de Buenos Aires, en el autódromo de San Nicolás allá por casi el cierre del campeonato. DECISION: Este se da por la decisión de no correr en los autódromos de La Plata Capital Federal y Olavarría al no llegar a un acuerdo desde lo económico con un autódromo emblema del Turismo Carretera. ABORTAR: Este tema de no correr en el autódromo capitalino abortó toda posibilidad de hacer la carrera de los mil kilómetros algo que también pidieron los pilotos por lo costoso que resulta una competencia de estas características. APUNTA: Nadie tiene muy claro a que apunta el zarateño Gustavo Milivinti en el mundo del karting y si piensa en correr en alguna categoría, por el momento volvió una vez mas a trabajar en el kartódromo de Zárate. FORMULA 4 APAP: En el autódromo de La Plata la categoría Escuela está arrancando su campeonato donde desde las 11 hs televisa la TV Publica. ESTAR: Quedó confirmado que este fin de semana Carly Bava estará desde la primera del año en el Turismo Cuatromil Argentino con el Falcon que utilizó el año pasado con la motorización de Guillen y el chasis a cargo del mismo equipo de los Caggiano. JUNTOS: Tobias Amarillo estuvo en el kartódromo de Zárate junto a Agustín Canapino donde compartieron parte del día y el pibe hincha de Ford se lo hizo saber al "Titan" de Arrecifes para que su papá Néstor se quede tranquilo. Que no cunda el pánico men!

