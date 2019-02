Fue en el viejo camino al balneario municipal, donde había sido dejada abandonada. Policía de Campana encontró abandonada en nuestra ciudad una Volkswagen Amarok que había sido robada en Zárate. La Policía tenía notificación del robo y del número de patente, ante un eventual avistamiento en nuestro distrito. Y su descubrimiento se dio cuando un móvil en patrullaje de rutina la encontró abandonada a un lado del viejo camino al balneario, a la altura del hotel "El Desafío". La Amarok color gris estaba con sus puertas abiertas. Sus llaves de inicio estaban tiradas a unos cuantos metros. No había ocupantes. Tampoco faltaba nada en su interior: hasta dejaron los cochecitos de bebes que tenía en su parte trasera, por lo que se sospecha que él o los ladrones se sintieron acorralados y eligieron dejar su botín detrás de ellos. Pero si bien no faltaba nada, le habían arrancado su espejo retrovisor derecho, probablemente en algún roce con otro vehículo durante la huida.

Los policías encontraron a la Amarok detrás del hotel “El Desafío".

#Dato recuperan Amarok robada, Comando zona 5 en recorrido del camino al ex balneario divisaron detrás del hotel El Desafío la Pick Up Amarok y en los pastos la llave. Había sido robada a punta de machete en Moreno al 600 de Zárate, la conductora pidió sacar a su bebé de atrás pic.twitter.com/uZvrStFjet — (@dantrila) 17 de febrero de 2019

Policía de Campana recupera una camioneta robada en Zárate

