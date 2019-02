Master Bus cobra $50 para viajar hasta Retiro

Es una tarifa válida hasta el 28 de febrero para promocionar el nuevo servicio. A partir de marzo, valdrá $165. Hay que comprar el pasaje con anticipación, a través de una App. Los cautivos de Chevallier ayer se vieron sorprendidos no sólo porque tuvieron la posibilidad de optar por la local Master Bus, sino que además pagaron sólo $50.- por viajar hasta Retiro, pasando por Puente Saavedra y Plaza Italia. Según explicó un chofer consultado por La Auténtica Defensa, se trata de una promoción válida hasta el 28 de febrero y a partir de marzo el pasaje comenzará a costar $165.- Master Bus brindará este servicio chárter de lunes a sábado y habrá servicios matutinos y vespertinos. Al momento, de ida saldrá a las 7, 8 y 8:15, mientras que de regreso a la ciudad a las 17:30, 17:45, 18, 18:15, 18:30, 19, 19:30, 20 y 20:30. Las paradas estipuladas en nuestra ciudad son cuatro: avenida Mitre y Santiago del Estero (frente a la cancha Villa Dálmine); San Martín y Jean Jaures, San Martín y Liniers, y el parador La Carmela. Mientras que, en Capital Federal, los colectivos frenarán en Puente Saavedra, Plaza Italia (Avenida Sarmiento y Santa Fe) y el recorrido terminará en San Martín 1130 (entre avenida del Libertador y Maipú). Los usuarios de este servicio deberán comprar su pasaje con anticipación a través de la APP de Master Bus, que próximamente los vecinos podrán descargarse al celular de manera gratuita. El sistema permite elegir el asiento y pagarlo directo con la tarjeta de crédito. Así al subir al micro solo tendrán que mostrar el código con su celular. La compra de pasajes ya está disponible mediante la APP de Master Bus que se podrá descargar de las tiendas tradicionales. GESTIONES "Gracias a las gestiones del intendente Sebastián Abella, los usuarios tendrán una opción más para viajar a Capital. Un reclamo histórico de los vecinos que no solo escuchó, sino que se puso a trabajar para resolverlo", señaló a la prensa el Director General de Tránsito y Transporte Alejandro Barja días atrás. En la oportunidad, el funcionario señaló que no está cerrada la posibilidad de que Master Bus también brinde el servicio los días domingos; y comentó que se estudiaba implementar una aplicación para que los padres de los jóvenes que viajan a estudiar puedan ver on line la ubicación del colectivo en el que viaja su hijo. El Intendente Abella venía trabajando junto al ministro Dietrich y la CNRT para lograr la autorización del servicio que representará una opción a la hasta ahora única alternativa que es La Nueva Metropol, muy cuestionada por los usuarios. "No será un servicio con azafata como era antes, sino un servicio que le garantizará al usuario su asiento, el cumplimiento del horario y además contar con la logística de la empresa para reemplazar de inmediato cualquier unidad que tengan algún problema mecánico", explicaron desde la empresa días atrás.

Sin azafata como antaño, pero ahora puede entrar a Capital y llega hasta Retiro.





CAPTURA DE PANTALLA DE UN PASAJE ADQUIRIDO EN LA MAÑANA DE AYER PARA EL PRÒXIMO JUEVES.



Master Bus cobra $50 para viajar hasta Retiro

