Quedó en 9º lugar Tras su derrota frente a Defensores de Cambaceres como visitante, Puerto Nuevo retrocedió hasta la novena posición, donde se encuentra con 24 unidades. En ese contexto, la buena noticia es que se mantiene en zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C y todavía con cinco puntos de ventaja sobre Lugano, que ocupa el 10º puesto con 19 unidades tras perder ayer 2-1 frente a Liniers. Los resultados que dejó esta 18ª fecha fueron: Atlas 2-2 Juventud Unida, Real Pilar 1-1 Centro Español, Muñiz 0-2 Claypole, Central Ballester 1-3 Argentino de Merlo y Lugano 1-2 Liniers. En tanto, hoy juegan Yupanqui vs Argentino de Rosario. En la próxima fecha, el Auriazul recibirá a Yupanqui (domingo 17.00) y además jugarán: Claypole vs Atlas, Deportivo Paraguayo vs Real Pilar, Argentino de Rosario vs Lugano, Juventud Unida vs Central Ballester, Centro Español vs Muñiz y Argentino de Merlo vs Defensores de Cambaceres.

Ayer perdió 4-1 como visitante frente a Defensores de Cambaceres. Nazareno Gómez marcó el descuento en el final. Fue expulsado el defensor Santiago Correa. Después del categórico triunfo 3-0 que había conseguido en su última presentación como local frente a Central Ballester, Puerto Nuevo viajó ayer a Ensenada en busca de seguir por la senda positiva para tratar de recuperar su mejor versión. Sin embargo, esa ilusión recibió un rápido impacto en el partido (a los 7 minutos ya perdía 1-0) y de allí en adelante fue todo cuesta arriba para el conjunto de nuestra ciudad que terminó perdiendo 4-1 ante Defensores de Cambaceres y sufriendo además la expulsión de Santiago Correa. Fue por la 18ª fecha del campeonato de la Primera D y fue una caída muy dolorosa para el Auriazul, que retrocedió ahora hasta el noveno lugar de la tabla de posiciones, dejando escapar la posibilidad de escalar hasta el quinto puesto ante un rival que no llegaba en buena forma (un empate y una derrota en el arranque de este año) y que recién con estos tres puntos se escapó del último escalón de la tabla. Igualmente, esta vez, el Rojo de Ensenada ofreció una versión que no coincide con lo que muestra la tabla. Es que a partir de la rápida apertura del marcador ganó confianza y se transformó en un equipo intenso y de mucha efectividad, al punto de llegar 3-0 arriba al entretiempo, liquidando prácticamente el pleito en los primeros 45 minutos. Para ello colaboró Puerto Nuevo, que estuvo frágil en la faz defensiva y cometió errores que le costaron esos tres tantos en contra (el arquero Leandro Bonet aportó para el tercero). Encima, tampoco pudo aprovechar las situaciones de gol que generó en ofensiva y, así, fue cayendo en la impotencia propia de un equipo que intenta, pero que no encuentra respuestas. En esta presentación, Carlos "Jetín" Pereyra no pudo contar con Oscar "Chicho" Peñalba, suspendido por acumulación de amarillas. Así, en su lugar ingresó Ezequiel "Noni" Ramón, quien jugó cerca de Kevin Redondo en el mediocampo. Para el complemto, el Auriazul salió a buscar el descuento con Agustín "Pulga" Martínez de arranque (en reemplazo de Ramón), pero le faltaron ideas, nunca se sintió cómodo y chocó contra un Cambaceres que supo administrar el balón y que conquistó el 4-0 a los 12 minutos de ese segundo tiempo por intermedio de Mauro Dubini. Después de este tanto el partido se calentó por demás y se fue expulsado Santiago Correa con roja directa por agresión, una situación que condicionó todavía más al conjunto de Carlos Pereyra. En tanto, cuando fue reemplazado, Leizza también se cruzó fuerte con los simpatizantes locales. Así, el descuento que marcó el sampedrino Nazareno Gómez de penal a un minuto del final apenas quedó para la estadística de este encuentro que el elenco campanense deberá olvidar rápidamente. El próximo domingo, el Portuario recibirá a Yupanqui en un partido en el que deberá hacer borrón y cuenta nueva. En su objetivo de clasificar al Reducido por el segundo ascenso a la Primera C, todavía tiene margen (le lleva cinco puntos de ventaja al décimo, que es Lugano). Por ello no debe perder la tranquilidad en busca del funcionamiento y los resultados que le devuelvan confianza para ser protagonista hasta el final de este campeonato de la Primera D. SÍNTESIS DEL PARTIDO DEFENSORES DE CAMBACERES (4): Sergio Meli; Maximiliano Negrette, Enzo Caroccia, Facundo Garzino, Julián Torres; Juan Manuel Díaz, Agustín Durán, Fabián Maidana, Mauro Dubini; Mariano Romero y Lucas Catalano. DT: Jorge Casanuevas. SUPLENTES: Tahiel Alegre, Matías Dragan, Tomás Squie, Brian Asteazarán, Tomás Grisolia, Leandro Ledesma y Braian Jones. PUERTO NUEVO (1): Leandro Bonet; Joaquín Montiel, Gonzalo Leizza, Santiago Correa, Nahuel Banegas; Enzo Moreno, Kevin Redondo, Ezequiel Ramón, Mauricio Ruiz; Marcelo González y Nazareno Gómez. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Rodrigo Ponce de León, Julián Sprovieri, Eliseo Aguirre, Tomás Fumeau, Facundo Ferulano, Agustín Martínez y Carlos Tapia. GOLES: PT 7m Mariano Romero (DC), 32m Facundo Garzino (DC) y 42m Fabián Maidana (DC). ST 12m Mauro Dubini (DC) y 43m Nazareno Gómez -p- (PN). CAMBIOS: ST Martínez x Ramón (PN), 18m Asteazarán x Dubini (DC), 23m Fumeau x González (PN) y Ferulano x Leizza (PN), 25m Ledesma x Maidana (DC) y Grisolia x Catalano (DC). AMONESTADOS: Romero (DC); Montiel, Leizza, Fumeau y Martínez (PN). EXPULSADOS: ST 26m Santiago Correa (PN) y 46m Leandro Ledesma (DC). CANCHA: Defensores de Cambaceres. ÁRBITRO: Felipe Viola.

Banegas disputa el balón ante un rival (foto: Revista Tribuna Roja).





MAURICIO RUIZ Y NAHUEL BANEGAS DISPUTAN UNA PELOTA EN EL MEDIOCAMPO ANTE TRES JUGADORES DE DEFENSORES DE CAMBACERES. PUERTO NUEVO NUNCA SE SINTIÓ CÓMODO AYER EN EL ESTADIO 12 DE OCTUBRE..



Primera D:

Puerto Nuevo sufrió una dura derrota en Ensenada

