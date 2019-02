Por la quinta fecha de la Zona G, el Defe sumó un triunfo clave en Zárate frente a Maipú. En tanto, "el Josefero" sumó un punto que lo deja al borde de la clasificación. Al igual que San Jacinto se jugarán su pase a Octavos de Final en la últimna fecha. Después de la derrota que sufrió Real San Jacinto el sábado en su visita a Belgrano de Zárate, les llegó el turno a Defensores de La Esperanza y La Josefa para presentarse por la quinta fecha de la Copa Federación Norte 2019. Y ambos lograron resultados positivos: el Verdinegro ganó 2-0 como visitante frente a Maipú de Zárate por la Zona G, mientras que el subcampeón de la Liga Campanense igualó 3-3 con Social Obrero de Zárate como local en un juego correspondiente a la Zona E. LA ESPERANZA Para el Defe fue un triunfo clave, porque llegaba a este encuentro tras sufrir una dura derrota frente a La Sonia (perdió 7-0 como local) y porque un resultado negativo lo dejaba prácticamente eliminado. Sin embargo, aunque sigue obligado a ganar en la última fecha ante Lima FC, la victoria 2-0 del domingo le brinda confianza para ese encuentro decisivo. Contra Maipú, el Verdinegro se impuso con goles de Facundo Fernández y Matías Borgognone, ambos en el segundo tiempo. Para este encuentro, el Dt Cristian Tejera dispuso la siguiente formación: Daniel Doello; Sergio Robles, Brian Aranda, Matías Andrusyszyn, Marcelo Dorregaray; Federico Godoy, Leonel Cepeda, Esteban Soraire, Javier Tejera; Pablo Godoy y Facundo Fernández. Luego ingresaron Marcelo Martínez (por Federico Godoy), Gonzalo Ramos (por Pablo Godoy) y Matías Borgogñone (por Dorregaray). En la primera parte, el Defe había avisado con un remate de Tejera que se estrelló contra el palo y recorrió la línea del arco; y con un cabezazo de Fernández que se fue por sobre el travesaño. En el complemento, a los 10 minutos llegó la apertura del marcador: tras un córner ejecutado por Pablo Godoy, Aranda peinó la pelota y por detrás apareció "el Melli" Fernández para poner el 1-0. Y cuando parecía que La Esperanza encaminaba el partido, cinco minutos después llegó la expulsión de Cepeda por doble amarilla. De allí en adelante, la tensión se hizo presente en cada intento de Maipú y también en cada contra que el Defe no podía liquidar. Hasta que a los 40, Fernández aguantó la pelota y lo dejó solo al ingresado Borgognone para que éste liquide el pleito con su definición. Y como el sábado La Sonia de José C. Paz ya había derrotado a Lima FC por 3 a 1, las posiciones de esta Zona G quedaron de la siguiente manera: 1) La Sonia, 15 puntos; 2) Lima FC y Defensores de La Esperanza, 6 puntos; 4) Maipú, 3 puntos. En la última fecha, el Verdinegro recibirá a Lima con la obligación de ganar, dado que el empate no lo favorece por la diferencia de gol. En tanto, La Sonia cerrará frente a Maipú. LA JOSEFA El domingo por la tarde, en el predio de divisiones juveniles de Villa Dálmine y en un partido correspondiente a la Zona E, La Josefa tuvo la clasificación a Octavos de Final en las manos, pero dejó escapar un 3-1 a favor y Social Obrero de Zárate llegó al definitivo 3-3. En el otro encuentro de este grupo, Sarmiento de Zárate goleó 8-1 a Villariño de José C. Paz y sí aseguró su boleto a la próxima instancia. Es que las posiciones de esta Zona E quedaron de la siguiente manera: 1) Sarmiento, 12 puntos; 2) La Josefa, 10 puntos; 3) Social Obrero, 7 puntos; 4) Villariño, sin puntos. Igualmente, el conjunto de nuestra ciudad sabe que dio un paso adelante en busca de la clasificación, porque con las 10 unidades que ya logró sumar en esta primera fase es muy probable que si no avanza como segundo de su grupo, lo haga como uno de los dos mejores terceros. Frente a Social Obrero, el equipo dirigido por Brian Geuna formó con Lucas Godoy; Leandro Gómez, Sebastián Nicolin, Alejandro Rodríguez, Néstor Migueles; Fernando Criado, Lucas Ávalos, Gonzalo Maidana, Leonardo González; Pablo Tornatori e Iván García. Luego ingresaron Neri Ávalos (por Leonardo González), Jonathan Gómez (por Tornatori) y Alan Martínez (por Migueles). Los goles de La Josefa fueron marcados por Criado, Migueles y García, mientras que para Social Obrero anotaron Vázquez, Mendieta y Canale. En la última fecha de este grupo, el subcampeón de la Liga Campanense visitará al ya clasificado Sarmiento, con la posibilidad de terminar en la primera posición en caso de ganar, pero sabiendo que el empate lo clasifica como segundo. En tanto, Social Obrero se medirá contra Villariño, que se despedirá del certamen. SAN JACINTO Por su parte, Real había caído 3-1 como visitante frente a Belgrano el sábado por la noche, por la quinta fecha de la Zona F. Y ahora se jugará mano a mano frente a Paraná de Zárate su pase a Octavos de Final. Sería el domingo desde las 17 horas como local, en el predio de divisiones juveniles de Villa Dálmine, donde está obligado a ganar para adueñarse de la segunda posición. Frente a Belgrano, el equipo dirigido por Danny De León formó con Rodrigo Badaraco; Pablo Queipo, Jonatan Locaso, Leandro Leiva, Juan Ramón Morales; Juan Jerez, Héctor Chávez, Mariano González, Mauro Baigorria; Gustavo Rivero (autor del gol de San Jacinto) y Braian Pérez.

LA JOSEFA GANABA 3-1, PERO SOCIAL OBRERO REACCIONÓ Y LLEGÓ AL EMPATE





EL FESTEJO ENLOQUECIDO DE LOS JUGADORES DE LA ESPERANZA TRAS EL 2-0 CONVERTIDO POR MATÍAS BORGOGNONE QUE LIQUIDÓ EL PLEITO.



Copa Federación:

Ganó La Esperanza y empató La Josefa

