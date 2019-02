Alejandra Dip





La tierra integración, equilibrio necesarios para vivir el momento presente. Movimiento. Reordenamiento para evolucionar. KIN 117 -TIERRA 13 - Guiada por el Dragón. Pone fin a la trecena de la serpiente, a la trecena que contiene los 10 portales cósmicos y que nos puso de cabeza estos 13 días. Tierra 13, energía de movimiento, en su máxima expresión, movimientos para iniciar cosas nuevas, movimientos, para reacomodar, movimientos para cambiar el traje y hacer las cosas desde otro lugar, de otro modo, movimientos que vienen después de dejar una etapa atrás, movimientos que se consiguen después de desapegar de situaciones ,de relaciones, movimientos que nos ayudan a sanar. Movimientos que nos ayudan a estar en armonía, a purificar nuestras emociones, y estar limpios de broncas y odios en nuestro interior, reordenamiento que viene después de sernos fieles a nosotros mismos y a nuestras necesidades. Pudiendo resonar con el otro, vibrar con el otro siendo flexibles, y entendiendo que siempre hay posibilidades aunque aveces no las veamos. La tierra cierra con broche de oro esta trecena que nos propuso encontrar un camino de libertad en nuestra realidad, un camino de exploración,. Donde por momento se hizo la magia, y por momentos sentimos que todo lo que hicimos no fue suficiente y nos sentimos desvalorizados, aplastados, deprimidos, Donde sobrevolar las situaciones y ver de forma más objetiva, lo que puede venir, lo que empieza a gestarse, nos hizo desapegar de situaciones no gratas, donde entendimos que tenemos con qué, para salir adelante a pesar de todo y de lo que nos pasa, y hoy mudamos lo malo, reordenamos, acomodamos, para avanzar!! Movimientos de tierra puede haber hoy, sismos, excelente día para mudarse o salir de viaje. A ordenar todo, placard, casa, emociones, vida, todo y seguir adelante!! Feliz martes movido para todos!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Luna 13:

Tierra 13 - Energía del Martes 19/02/2019 - Trecena de la Serpiente

Por Alejandra Dip

