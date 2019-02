La oposición sigue levantando quejas en los barrios

El concejal del bloque RED x Argentina, Marco Colella, recorrió La Esperanza y Las Campanas. "Vemos ausencia del estado municipal en cuestiones que se solucionarían con una diagramación del trabajo de mantenimiento en los barrios", señaló. "Falta de limpieza de zanjas; agua estancada; falta de mantenimiento de calles son las problemáticas comunes que encontramos en cada uno de los barrios de la ciudad que venimos recorriendo durante este verano y que son las mismas problemáticas que veníamos relevando el resto del año" sostuvo el edil y agregó "en el barrio existen sectores donde los pastizales crecen generando la proliferación de roedores además de ser escondite fácil para la delincuencia", es el diagnóstico de Marco Colella sobre el barrio La Esperanza. En ese sentido, agregó: "Los vecinos han reclamado en reiteradas oportunidades por postes de tendido eléctrico con peligro de caerse y desde el CEMAV ni de la empresa prestataria del servicio no existe respuesta alguna. Seguiremos estando al lado de los vecinos como desde hace 3 años cuando me dieron la oportunidad de asumir mi banca de concejal" expresó Marco Colella y agregó "en cada uno de los barrios que recorremos levantamos los reclamos de los vecinos y mediante notas se las derivamos a las áreas correspondientes del Ejecutivo para que les brinden rápidas soluciones, en algunos casos llegan en otros caen en saco roto". DOS AÑOS El concejal del bloque RED x Argentina también estuvo recorriendo barrio Las Campanas acompañado de vecinos y viendo las problemáticas con las que conviven día a día. "Hace falta programar un mantenimiento general en beneficio de todo el barrio y no solo de un sector" expresó el edil y continuó: "Está a la vista que las obras de mejorado duran 2 años; vemos que hay calles del barrio Las Praderas y de Las Campanas que a los dos años quedan totalmente destruidas, en algunos casos más complicadas que originalmente" comentó Marco Colella y agregó "en la recorrida por Las Campanas estuvimos en calle Chapuis y vimos que se cumple lo que nosotros decimos". Según Colella, los vecinos de Las Campanas indicaron que "el intendente Abella le da un destino que no corresponde a la plata, hay poco sentido común de las prioridades y siempre se espera que pasen los accidentes para dar soluciones" y agregó: "Cuando llegó a la intendencia, Abella les prometió 70 luminarias para el barrio, no puso ni una". "Las problemáticas son siempre las mismas, ratas, residuos desparramados por las calles, falta de mantenimiento de calles, zanjeo, poda correctiva que no perjudique la iluminación. Vamos a seguir recorriendo los barrios como lo vengo haciendo año tras año desde que llegue a ocupar mi banca en el concejo deliberante; siempre estuve al lado de los vecinos, escuchándolos e intentando llevarles soluciones" concluyó el edil.

“Cuando llegó a la intendencia, Abella les prometió 70 luminarias para el barrio, no puso ni una", dijo Colella sobre el barrio Las Campanas.



La oposición sigue levantando quejas en los barrios

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: