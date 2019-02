Un Taller de Robótica propone unir tecnología y habilidades sociales

Estará a cargo de la docente especialista en robótica educativa Nancy Cristaldo. Este viernes habrá una charla en el Club San Lorenzo. Los niños nacen insertos en un contexto tecnológico en constante cambio. Y si bien crecen y se desarrollan al ritmo de estas transformaciones, también necesitan adquirir herramientas para desenvolverse mejor. A eso apunta el Taller de Robótica que comenzará el 11 de marzo y buscará juntar la curiosidad por lo tecnológico con la adquisición de habilidades sociales. El taller está orientado a niños de entre 6 y 12 años y estará a cargo de docentes especializados en la integración de avances tecnológicos. La inscripción ya comenzó y este viernes habrá una charla informativa a partir de las 17 horas en el Club San Lorenzo. "Vamos a brindar información sobre el objetivo de este Taller de Robótica, de dónde surge y hacia dónde apunta. Vamos a hablar también de los desarrollos tecnológicos que se van a generar en este proyecto y el desarrollo paralelo de las habilidades sociales, como lo socioafectivo y sociocomunicativo, cuya atención escasea en la escuela", explicó Nancy Cristaldo, responsable de la iniciativa. La maestra de ciclo primario, especializada TIC desde la perspectiva de la robótica educativa y programación de sistemas (Arduino), señaló precisamente que la robótica permite "unificar" tecnología y herramientas sociales para generar "un desarrollo de aprendizaje constructivo, productivo y no solamente de consumo, como es un jueguito de tablet o consola". Así, el Taller de Robótica fomentará el "trabajo en equipo, resolución de desafíos, creatividad, empatía y asertividad", aspectos "que no se trabajan al cien por cien en las aulas ni en el mero uso de la tecnología". Las clases tendrán una duración de 1 hora y 15 minutos, y cada una girará alrededor de un "estímulo" de aprendizaje. Los chicos trabajarán con elementos de Mis Ladrillos y mecanismos para aplicar movimiento a sus creaciones. De acuerdo a Cristaldo, serán fomentadas "la motivación, la construcción y sobre los hábitos de trabajo en equipo, la toma de decisiones, la autosuperación y tolerancia al error", factores todos constituyentes de la "inteligencia emocional" de los niños. "El avance tecnológico pensamos que es un enemigo, pero en realidad puede ayudar a cautivar el interés, a partir del cual generar una producción, no un consumo básico y chato", destacó la especialista.

La robótica es una de las disciplinas con más futuro. Este taller invita a los chicos a descubrirla desde sus primeros años.



Un Taller de Robótica propone unir tecnología y habilidades sociales

