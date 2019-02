P U B L I C





La 16ª fecha siguió el domingo con cuatro partidos: Almagro 0-0 Gimnasia de Mendoza, Guillermo Brown (PM) 0-1 Gimnasia de Jujuy; Independiente Rivadavia 1-1 Deportivo Morón; y Olimpo (BB) 0-1 Defensores de Belgrano. Hoy se cierra con Quilmes vs Chacarita (21.05 por TyC Sports). El talentoso mediocampista de Villa Dálmine lamentó la acción que llegó a los 32 segundos de juego ante Central Córdoba, pero igualmente rescató la labor del Violeta en Santiago del Estero. El plantel retornó ayer a los entrenamientos. El plantel de Villa Dálmine retornó ayer a los entrenamientos en nuestra ciudad dividido en dos grupos: lo que fueron titulares en la derrota 1-0 frente a Central Córdoba en Santiago del Estero hicieron trabajos físicos regenerativos en el estadio de Mitre y Puccini, mientras que el resto participó de una práctica que incluyó buenos minutos de fútbol con los juveniles que integran la Reserva en la cancha principal del predio Héctor Fillopski de divisiones juveniles. Tras la jornada, Emanuel Molina hizo un balance de la presentación en tierras santiagueñas: "Hicimos un partido como para poder sumar, pero no se nos dio. Cometimos un error de entrada que nos costó caro", señaló el Mago en referencia al gol que Javier "Bicho" Rossi marcó a los 32 segundos de juego. "Después, aunque intentamos revertirlo, no pudimos lograrlo. En el primer tiempo hicimos las cosas muy bien y generamos situaciones de gol. En el segundo teníamos que tener paciencia, seguir trabajando de la misma manera y lo hicimos por momentos", analizó Molina en declaraciones brindadas a DálmineTV. El ex Atlético Tucumán volvió a la alineación titular después de perderse el compromiso frente a Los Andes por una contractura. Y fue una de las mejores figuras del Violeta en Santiago del Estero, manejando los hilos de la ofensiva en asociación con Mariano Miño: "Llegaba a este partido después de una semana y media de no haber podido trabajar a la par del grupo, pero me sentí bien. Creo que eso es producto de los compañeros, porque venimos haciendo un gran trabajo y ya nos conocemos mucho", explicó al respecto. De hecho, el Mago generó una de las mejores oportunidades para empatar que tuvo Villa Dálmine con un tiro libre que ejecutó de gran manera: "Es cuestión de suerte: a veces pega en el travesaño y entra y a veces no. Me tocó que sea no", lamentó sobre ese envío que había dejado sin reacción al arquero César Taborda. Y ya pensando en Almagro (sábado a las 19 horas en Mitre y Puccini), Molina comentó: "Hay muchas cosas buenas que tenemos que sostener y otras malas para corregir en esta semana que tenemos antes del próximo partido. Más allá de las características del rival, nuestra idea es siempre la misma: tratar de salir a proponer, a jugar buscando el arco contrario". Finalmente, en cuanto a la lucha en la que se encuentra el Violeta, el mediocampista remarcó: "El objetivo principal nuestro era alejarnos en los promedios y hoy, por suerte, tenemos una buena ventaja. Igualmente no nos podemos relajar. Y si no nos relajamos, seguramente vamos a estar peleando por ingresar al Reducido".



Primera B Nacional:

Molina; "Cometimos un error de entrada que nos costó caro"

