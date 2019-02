RACING VOLVIÓ A LA CIMA Con un gol de Lisandro López (dedicado especialmente a "Chacho" Coudet) y un doblete de Matías Zaracho, Racing Club venció anoche por 3-0 a Godoy Cruz de Mendoza como local en el cierre de la 19ª fecha de la Superliga. De esa manera volvió a alcanzar la cima del campeonato: con 45 puntos está igualado con Defensa y Justicia, aunque cuenta con mejor diferencia de gol (+23 contra +16). A diez unidades de distancia, con 35, en la tercera posición quedó Boca Juniors (un partido menos) luego de su triunfo 2-1 como local sobre Lanús con goles de Mauro Zárate y Emmanuel Más. En tanto, el cuarto puesto lo siguen compartiendo Atlético Tucumán (-1) y Huracán con 32 puntos. Más atrás se ubican: 6) River Plate y Vélez Sarsfield, con 30 puntos; 8) Independiente, 29 puntos; 9) Aldosivi, 28 puntos. Todos los resultados de esta 19ª fecha fueron: Vélez 1-1 Colón; Unión 3-0 Atlético Tucumán; San Martín (T) 0-0 Belgrano; San Lorenzo (gol de Nico Blandi) 1-1 Newells; Gimnasia (LP) 0-1 Defensa y Justicia; Patronato 0-0 Aldosivi; San Martín (SJ) 1-1 Independiente; Rosario Central 0-2 Tigre; Talleres 0-0 Huracán; Boca 2-1 Lanús; Banfield 1-1 River; Argentinos 2-1 Estudiantes; y Racing Club 3-0 Godoy Cruz. PRIMERA B METRO Barracas Central (1-0 a Colegiales) y Estudiantes de Buenos Aires (1-0 a Comunicaciones) se siguen escapando en lo más alto de la tabla: tienen 54 y 51 puntos, respectivamente. Tercero se ubica Deportivo Riestra (45), que ayer le ganó 2-1 como visitante a Deportivo Español. Y en la pelea por el cuarto lugar, Atlanta (43) perdió un partido clave frente a Acassuso (42) por 1-0 como local. Ayer, además, San Miguel igualó 1-1 como visitante frente a Sacachispas con un tanto del campanense Santiago Prim a los 28 minutos de juego. La 24ª fecha se cierra hoy con Talleres (RE) vs UAI Urquiza. PRIMERA C El domingo, Dock Sud derrotó 1-0 como visitante a Sportivo Barracas y de esa manera se convirtió en el único líder del campeonato con 42 puntos, uno más que Deportivo Armenio (41), que el sábado había perdido 2-1 en su visita a El Porvenir. CHAMPIONS LEAGUE Hoy comienzan dos nuevas series de Octavos de Final: Liverpool recibirá en Inglaterra al Bayern Munich de Alemania, mientras que el Lyon de Francia será local ante el Barcelona de Lionel Messi. Mañana, en tanto, juegan Atlético Madrid vs Juventus y Schalke 04 vs Manchester City.

Breves: Fútbol

