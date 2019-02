Breves: Polideportivas

GRAN LABOR DE TORANZO El alero campanense Lautaro Toranzo convirtió 30 puntos en la victoria de Presidente Derqui por 81 a 73 sobre Argentino de Pergamino. Así, el conjunto dirigido por Esteban "Turco" Sánchez (que también cuenta con el base campanense Camilo Cáceres, que no sumó unidades en dicho encuentro) llegó a los 27 puntos en la tabla (registro 11-5) y se mantiene en la segunda posición de la División Bonaerense del Torneo Federal apenas por detrás del líder Atlético Pilar (29). BARCELONA CAMPEÓN Con un polémico cierre de partido, por dos espantosos fallos arbitrales, Barcelona superó 94-93 a Real Madrid en tiempo suplementario en la final de la Copa de Rey 2019. Para el conjunto de la capital española, el cordobés Facundo Campazzo aportó 19 puntos, mientras que el santiagueño Gabriel Deck anotó 2. SCHWARTZMAN NO PUDO En la final del Argentina Open, Diego Schwartzman cayó 6-1 y 6-2 frente al italiano Marco Cecchinato y no pudo romper la racha sin títulos nacionales en el Torneo ATP 250 que se disputa en el Buenos Aires Lawn Tennis Club. El último argentino en festejar allí fue David Nalbandian en el año 2008. En tanto, "el Peque" tampoco pudo celebrar en Dobles (jugó junto al austríaco Dominic Thiem), dado que el marplatense Horacio Zeballos y el tandilense Máximo González se impusieron 6-1 y 6-1 y se quedaron con el título de la especialidad. VUELVE DELPO Este martes por la noche, Juan Martín Del Potro regresará al circuito profesional de tenis cuando enfrente al japonés Yhito Nishioka por el ATP 250 que se disputa en Delray Beach. Así, el tandilense (4º en la ranking mundial) retornará a la actividad oficial después de la lesión que sufrió en octubre pasado durante su participación en el Masters 1000 de Shangai. Después de Delpo, los mejores argentinos en el ranking son: Diego Schwartzman (19º), Guido Pella (46º), Leonardo Mayer (55º), Juan Ignacio Londero (69º), Guido Andreozzi (76º) y Federico Delbonis (80º). SIN RIO POR LA LLUVIA La primera jornada del ATP 500 que se disputa en Rio de Janeiro fue suspendida por lluvias. Así, hoy estarán jugando los seis argentinos que participan del cuadro princial: Guido Pella vs el portugués Joao Sousa, Leonardo Mayer vs el español Jaume Munar, Guido Andreozzi vs el boliviano Hugo Dellien, Federico Delbonis vs el tunecino Malek Jaziri, Juan Ignacio Londero vs el sueco Elias Ymer y Diego Schwartzman vs el uruguayo Pablo Cuevas.

Breves: Polideportivas

