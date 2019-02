Virus del VIH: métodos para prevenirlo

El VIH (virus de la inmunodeficiencia humana) podría compararse con un terrible monstruo que se ha llevado ya por delante la vida de más de 40 millones de personas. Y lo peor, no se encuentra a día de hoy una cura definitiva para erradicarlo. Además, se trata de una de las infecciones con más estigmas y discriminación hacia quienes la sufren, debido al desconocimiento que se tiene sobre ella y sus formas de contagio. Nunca está de más recordar las principales vías de actuación que propone la Organización Mundial de la Salud (OMS) para prevenir la transmisión de esta epidemia que arrasa sobre todo con los hijos del continente africano. Utilización de preservativos Usar correctamente preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal o anal es algo fundamental, ya que, además de ser un escudo contra el VIH, también lo es contra otras enfermedades de transmisión sexual. Según los últimos estudios, los condones de látex tienen un efecto protector del 85% contra la transmisión del VIH. Antirretrovíricos La OMS hace hincapié en la importancia del tratamiento con antirretrovíricos como método de prevención, ya que cuando alguien VIH-positivo sigue un régimen terapéutico eficaz con estos medicamentos, el riesgo de que lo transmita a una pareja sexual no infectada puede reducirse en un 96%. Realizarse pruebas de detección del virus Si estás expuesto a cualquiera de los factores de riesgo, debes realizarte pruebas de detección del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. Pero no todo acaba ahí, expertos de la OMS también aconsejan convencer a tu compañero o compañera sexual para que se sometan a ellas. Circuncisión masculina voluntaria ¿Sabías que esta opción reduce en un 60% el riesgo de que un hombre resulte infectado al mantener relaciones sexuales heterosexuales? ¡Eso sí, siempre que esté en manos de un personal sanitario cualificado! En el caso de consumidores de drogas inyectables Quienes se inyectan drogas también pueden protegerse de la infección por el VIH, a través del uso de material estéril (concretamente agujas y jeringuillas), para cada inyección. Es fundamental informarse de los riesgos de este mal al que no somos capaces de poner freno.



Virus del VIH: métodos para prevenirlo

