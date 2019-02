Deportivo Español llegó al 2-2 a cinco minutos del cierre. Las Auriazules fueron más y pagaron caro no liquidar el juego. En la próxima fecha reciben a Banfield en el barrio Don Francisco. Por la segunda fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo empató 2-2 como visitante frente a Deportivo Español en un partido disputado el pasado sábado en una de las canchas auxiliares del predio Gallego. Las Auriazules llegaron a este compromiso con el desafío de recuperarse de la derrota 5-0 sufrida en la primera fecha frente a Gimnasia (LP) y en ese sentido comenzaron arriba con un penal que la arquera Jaqueline Schmidt pateó abajo y a la derecha de su colega de Deportivo Español. Sin embargo, en ese mismo primer tiempo, las Gallegas llegaron al empate por intermedio de Laura Cardozo y la ventaja de las Portuarias se desvaneció hasta que en el inicio de la segunda parte, Manuela Cardozo anotó el 2-1. Con el resultado a su favor, el equipo de nuestra ciudad se asentó mejor en el terreno, fue superior e hizo méritos para extender la ventaja. Pero las situaciones de gol desperdiciadas y algunas desatenciones en las marcas permitieron que Deportivo Español alcance el empate a través de Evelyn Herrera a cinco minutos del final. En esta oportunidad, el equipo dirigido por Néstor Daniel Gómez, formó con Jaqueline Schmidt; Soledad Medina, María Rodríguez, Nancy Ríos y Micaela Scandroglio; Erica Luque, Milagros Soria, Manuela Cardozo y Sabrina Ogrine; Lucila Molinas y Micaela González. Luego ingresaron Triana Ocampo (por González), Rocío González (por Soria) y Mariel Rossini (por Ríos). Mientras que Elizabeth Gamarra, Nicole Viviant y Dana Bredle quedaron en el banco de suplentes. Por esta segunda fecha de la Zona Campeonato (que definirá dos ascensos a la Primera A) también jugaron: All Boys 1-3 Real Pilar, Lima FC 1-2 Luján; SATSAID 2-0 Banfield, Gimnasia (LP) 8-3 Comunicaciones. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Gimnasia (LP), SATSAID y Real Pilar, 6 puntos; 4) Banfield, Luján y Lima FC, 3 puntos; 7) Puerto Nuevo y Deportivo Español, 1 punto; 9) Comunicaciones y All Boys, sin puntos. En la próxima fecha, Puerto Nuevo recibirá la visita de Banfield, equipo al que goleó 3 a 0 en el Estadio Carlos Vallejos en su último enfrentamiento del pasado 15 de octubre, con dos goles de Karen Ramirez y uno de Sabrina Ogrine. La jornada la completarán: Real Pilar vs. Lima FC, Luján vs. Gimnasia (LP), Comunicaciones vs. Deportivo Español y SATSAID vs. All Boys.

LA FORMACIÓN TITULAR DE PUERTO NUEVO ANTE DEPORTIVO ESPAÑOL.





LA ARQUERA JACQUELINE SCHMIDT ANOTÓ DE PENAL EL PRIMER GOL DE LAS AURIAZULES.



Fútbol Femenino:

A las chicas de Puerto Nuevo se les escapó la victoria sobre el final

