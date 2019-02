P U B L I C





Oscar Serrano (3 de julio de 1943 - 16 de abril de 2012). Foto: Archivo.

"Por extravío nuestro, no por su naturaleza, son malas aquellas criaturas que nos dañan. Pues la luz, aunque sea buena, es nociva para los ojos enfermos, y entonces es extravío del ojo, no de la luz." --SENTENTIAE, Isidoro Si lo que veía no era vestigio de algo incalificable, resultaba entonces un problema de su visión y no del diablo. Se esmeró en examinar el lugar, aunque con desconfianza, sin poder darle crédito a sus ojos pequeños y viejos; y salvo un rumor lejano, como de algo que se escabulle, ningún indicio, nada; apenas la sensación de estar equivocado o de haber sido burlado por una sabandija. ¿Qué es lo que percibe uno realmente? ¿Cuánto puede confiarse en lo que se ve? Además, después de todo, ¿qué es la visión? Los ojos de los que nos valemos para tal menester no son más que manojos elásticos, membranas palpitantes, arterias congestionadas, humores acuosos y fibras preparadas para absorber los rayos luminosos. Es incuestionable que la actividad ocular es más sensible en individuos nerviosos y que tal vez ciertos agentes medicamentosos, como el jarabe de láudano, pueden ejercer un curioso efecto sobre el iris. Si bien se cuidaba del opio, después de saber que Mariano Céspedes mató con acetato de morfina a dos de sus amigos, no podía prescindir de un cordial tan sedante y reconstituyente. El Dr. Guzmán le fue haciendo demostraciones muy curiosas para que pudiera verificar cómo el sentido de la vista nos engaña, al punto de hacernos ver lo que no es. Le mostró dos palillos, uno negro y otro blanco, puestos de manera recta sobre una misma línea, y le preguntó si eran iguales. El le dijo que sí, que eran idénticos; pero cuando el doctor se los acercó, uno junto al otro, pudo ver que la varilla negra era más gruesa y larga. "Nuestros ojos nos engañan de continuo", dijo el doctor; y para que no quedaran más dudas le hizo tomar dos discos iguales, uno negro y otro blanco, y colocar el negro sobre una hoja blanca y el blanco sobre una hoja negra. Comprobó así que el disco negro parecía ahora ser más grande. Pero todo tiene su remedio, dijo el Dr. Guzmán; y con instilaciones de atropina, el principio activo de la belladona, vertidas con un gotero sobre la córnea, buscó el ajuste necesario para las pupilas del clérigo. Esto sin embargo no prosperó; al contrario. Las visiones siguieron, con mayor virulencia. ¡Siempre la cola escurridiza, de rata o lo que fuera, que no alcanzaba a ver, que lo chasqueaba cuando no había testigos! Al mes viajó a Córdoba para ser atendido por el Dr. Lemattre, y si bien el facultativo también le preseribió un tratamiento a base de atropina, acompañó el alcaloide con una sublimación de eserina, un derivado del haba de Calabar, que tanto hacía al estrechamiento de la pupila, específicos éstos que el Dr. Lemattre empleó alternativamente para modificar el estado de inflamación de los ojos del clérigo, una congestión causante, según él, de esas visiones que por lo general lo importunaban al anochecer o en lugares mal iluminados. El prestigioso galeno atribuía tales alucinaciones a una parálisis momentánea del esfínter pupilar, de allí el tratamiento. Pero la medicación no hizo más que sensibilizar su impresionable condición. Las visiones de la cola escurriéndose por debajo de los muebles o la sillería del coro, o por los reclinatorios de la nave principal, prosiguieron malignamente. Lo único que parecía calmar los nervios del clérigo era el jarabe de láudano y cierto té que preparaba con corteza de quina y hojas de coca. Según el óptico Rudolphi Morgagni, un italiano sospechado de unitario, su trastorno era consecuencia de una gran sensibilidad a la luz artificial. La afección, decía en mal latín, se conocía desde antiguo como effectus candéla o effectus candélabrorum. Ese era su morbo; una secuela de la imperfección de las velas y de toda fluencia de luz artificial, hechuras que, en tanto humanas, eran necesariamente defectuosas; trastornaban la visión de las personas impresionables y ocasionaban contracciones en la membrana del iris y así impedían regularizar la cantidad de rayos luminosos que debían atravesar la lente porque, es sabido, la pupila se dilata o estrecha causa de los agentes físicos como la oscuridad y la laz, y el titileo de las velas de un recinto eclesiástico puede ser devastador en estos casos. El sebo derretido al contacto con la llama sube por la mecha de algodón, se inflama y arde para la composición de la llama. Allí, hecho luz, se volatiliza, se vaporiza y humea en el fluido que se calienta y hace arder las ínfimas partículas que flotan con el gas. Los vapores flamean en hermosas llamas amarillo rojizas, consecuencia del aceite natural del sebo que da más luz que la materia sólida; pero conforme se alarga la pavesa, ya que en la vela la mecha es redonda, ésta se carboniza y cubre de placas. El Sig. Morgagni le recetó unos anteojos que comenzó a usar enseguida; éstos le permitieron ver mejor las cosas más lejanas y le quitaron la visión doble que se le manifestaba después de una jornada fatigosa. Pero, por sobre todo, hizo caso a las atinadas recomendaciones del óptico con respecto a las perniciosas secuelas de la luz artificial. De este modo recorrió todos los almacenes de Buenos Aires buscando la solución. Pensó primero en las velas de cera de abeja, pero éstas no le convencieron: daban feo olor, despedían humo y ardían más rápido, amén de penetrar las telas cuando se volcaban. En cuanto a las de cera vegetal, comprobó que eran más fusibles y quebradizas que las de abejas y que al añadirle los fabricantes cierta cantidad necesaria de sebo, proporcionaban menos luz que las otras. Otras velas estupendas eran las fabricadas con blanco de ballena. Eran velas diáfanas, de llama refulgente, que no despedían olor y no manchaban las telas, porque bastaba con frotar la suciedad para que el goterón se desprendiera en forma de fino polvo. Pero su precio las hacía inaccesibles, y si compró algunas fue para utilizar las sólo en su recámara. Al fin se decidió por las velas de M. Cambaseres, de París, que se valía del descubrimiento de Mr. Heard, fabricante inglés, y mezclaba las grasas animales con ácido nítrico, para que las velas así trabajadas se derritieran menos. El vendedor, que las obtenía de contrabando, le había asegurado que las Velas de la estrella, de M. Cambaseres, eran oxigenadas, porque al estar preparadas con ácidos margáricos y esteáricos separados del sebo, no distorsionaban la visión. Y lo que el cura quería justamente era eso: eliminar toda desfiguración de lo percibido dentro del templo. Fue todo un éxito. Las bujías esteáricas, más sólidas, más blancas y de menos olor, ardían con brillo regular. Además el pabilo de los cirios era otro descubrimiento maravilloso: una trenza aplanada de tres hilos, que mantenía la llama constante, ya que el hilo más tenso iba encogiéndose conforme se consumía la mecha. El obispo le reprochó el despilfarro en velas tan caras y nada consiguió el clérigo hablándole de las virtudes de lo adquirido y haciéndole notar que el precio era casi el mismo. Lo que sí logró enojarlo fue la confesión de que con esa luz más sólida se dejarían de ver ciertas sombras escurridizas que parecían retazos de pinturas del Bosco. El obispo aseguró que nada maléfico podía haber en la casa del Señor y una vez más lo amonestó por su actitud impropia y supersticiosa; allí no cabían los influjos nigrománticos, ni era posible que hubiera resquicios por los que pudieran filtrarse fenómenos ultraterrenos. A esto, sin mayor transición, agregó el consejo de que mejor cambiara las cajas rotuladas en que venían las velas, puesto que él no avalaba la compra y era deseable que el gobernador no supiera que la catedral estaba alumbrada con velas francesas. Si durante unas semanas pareció regresar la normalidad, al cabo de ese tiempo las cosas retornaron a sus odiosos carriles. Así, un buen día, en horas vespertinas, cuando el interior de la iglesia eclipsaba vitrales y espesaba sombras en las hornacinas, una imagen en madera policromada se estremeció a sus espaldas; lo hizo apenas, escasamente, de una manera tan imperceptible que sólo un oído preparado como el suyo podía ser capaz de registrarlo; y al volver la cabeza con rapidez, vio escurrirse la cola como un serrín de sombra dibujado por las nerviosas bujías. Tal vez otro no hubiese prestado atención a detalles al parecer tan exiguos, y hasta es probable que catalogara sus propias observaciones como locuras. Y seguro convendría con el resto de las autoridades que de nada valían las nuevas velas esteáricas a personas impresionables y predispuestas a las fantasmagorías. Al día siguiente, de nuevo en horas del anochecer, en el interior del brazo meridional del transepto, desaparecido el resplandor solar de los vitrales del oeste, el efecto de la luz de las lámparas resultó de lo más inquietante. Los mecheros de Argand iluminaban los pasillos oscuros; quemaban los aceites de nabina o de colza, también galos, y daban esa luminosidad regular que hace que las sombras permanezcan sensatamente en sus lugares. Sin embargo, entre las decoraciones escultóricas del altar, le pareció advertir un movimiento extemporáneo; y al ladear la cabeza alcanzó ver la cola larga, como de látigo, deslizándose a los pies de la figura de San Miguel Arcángel. Se murió de golpe, dando misa, y esto causó alguna impresión en la feligresía. Hasta se habló de que lo había matado la Mazorca en plena calle. Pero fue su viejo corazón que le falló sin avisar. Por suerte los testigos, que eran muchos, exoneraron de este crimen al Exmo. Sr. Gobernador y Capitán General de la Provincia, Brigadier don Juan Manuel de Rosas. Pusieron a don Cayetano Ángel Guevara y Figueroa, clérigo, presbítero, doctor en las Sagradas Facultades de Teología, Cánones y Leyes, quien fuera abogado por las Reales Audiencias y Cancillerías de Santiago de Chile y la Pretorial de Buenos Aires, amén de secretario del M. Y. V. Deán, y Cabildo de la Santa Iglesia Catedral, en un cajón pintado de rojo, como a todo buen federal, aunque él no lo fuera tanto; un cajón con herrajes de mala calidad, uno de ellos quebrado. Y si el obispo se excusó de estar, fue por hallarse en recuperación de unos accesos de fiebre, en una estancia del partido de San Vicente. "Hubo sacerdotes de Las Conchas, párrocos de Luxán y del Areco, eclesiásticos, prestes, abates, capellanes, canónigos, coadjutores, ordenados y diáconos." Así enumeró insensatamente el periodista dos días después, con gran ignorancia del asunto, queriendo significar con este amontonamiento de títulos que había distintas clases de curas, aunque no en cantidad, porque era bien sabido que se lo tenía a Guevara por un salvaje unitario y nadie quería verse comprometido en estas cosas. Estuvo en vela en su velatorio; él no sabía que los muertos pudieran estar insomnes por un tiempo. Ni aún así la luz de los cirios dejó de trastornarlo; las grasas de origen vegetal o animal se freían odiosamente para dar esa luminiscencia confundidora. Tampoco le dio por rezar; aguardó, aguardó sin saber qué; y lo hizo sin pánico, casi sin pensar. Allí, sedente, difunto, cadáver, repasó lo jugado y supo que, entre chorreaduras de sebo, había dilapidado la preciosa oportunidad de vivir. Al fin, ya de mañana, a eso de las siete y media, cuando hicieron retirar a todos, que no eran más de diez, lo dejaron solo. Aunque no por mucho; sabía que estaban por clavarle la tapadera de zinc y atornillarle luego la cubierta de cedro. Pero en ese aislamiento, segundos antes de la entrada del carpintero y su ayudante, se sorprendió con la presión de algo que, inexcusablemente, acababa de instalarse a su lado, que empujaba con su hocico húmedo para hacerse un lugar; y, al hacerlo, tal vez sin quererlo, lo rozaba con uñas nerviosas y colmillos afilados. Entonces, gracias al cojín que le alzaba la cabeza, y por entre las pestañas de los entrecerrados párpados, alcanzó ver, casi a los pies, oblicuamente, sobre el borde del féretro, la nerviosa cola que restallaba como un látigo. * Oscar Serrano (3 de julio de 1943 - 16 de abril de 2012).

Cuento:

Effectus

Por Oscar Serrrano *

