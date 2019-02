Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 20/feb/2019. Más de "Nacionales e Internacionales" en Edición del miércoles, 20/feb/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Nacionales e Internacionales: Breves: Noticias de Actualidad Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

VACA MUERTA El presidente Maricio Macri invitó al primer ministro de la India, Narendra Modi, a que su país participe de las inversiones en el yacimiento de Vaca Muerta, al iniciar su visita de Estado a ese país asiático. "Existen grandes oportunidades en materia de energías no convencionales. Esto se refleja en las conversaciones que mantuvimos y que buscaremos seguir, encontrando la manera de que la India participe también de la segunda reserva de shale gas en el mundo que es Vaca Muerta", afirmó el jefe de Estado, durante la declaración conjunta que ofreció con el funcionario indio, tras el encuentro en Hyderabad House ubicada en Nueva Delhi. COPARTICIPACIÓN La Corte Suprema de Justicia falló ayer en favor de un reclamo de la provincia de San Luis para que el gobierno nacional le devuelva unos 15.000 millones de pesos en fondos coparticipables retenidos. El fallo del máximo tribunal, que contó con los votos de Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, además de significar un revés para la administración que lidera Mauricio Macri, deja entreabierta las puertas para que Santa Fe reciba, en el marco de un reclamo similar, una suma tres veces superior, de unos $45.000 millones. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, se excusó de intervenir en la decisión dado que representó como abogado a la provincia de Santa Fe, justamente, en un conflicto similar, y la jueza Elena Highton de Nolasco no votó. DOLAR El dólar trepó este martes 53 centavos y se disparó hasta los 40,32 pesos por unidad para la venta en bancos y casas de cambio de la "city" porteña, su valor más alto en más de cuatro meses. En el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) la divisa estadounidense subió 47 centavos, hasta los $39,27, y en este contexto, el Banco Central avaló una nueva suba de la tasa de las Leliq, a 44,486% en promedio. En el sector minorista, el billete norteamericano avanzó por quinta jornada consecutiva con respecto al peso. En tanto, en el segmento mayorista se mantuvo dentro de la zona de no intervención del Banco Central, establecida para este martes por la autoridad monetaria entre $38,371 y $49,658. PERSONERÍA GREMIAL El ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, otorgó este martes la personería gremial de primer grado a los trabajadores de la empresa Norwegian, por lo que ya son dos los gremios en el rubro de las líneas aéreas de bajo costo. La decisión fue oficializada por el funcionario a través de la Resolución 83/2019 publicada este martes en el Boletín Oficial. Por orden de Sica, la Unión de Empleados de Norwegian (UNEN) fue inscripta en el Registro de Asociaciones Sindicales de Trabajadores. SOMETIMIENTO Una joven rosarina de 28 años fue rescatada de un domicilio de ciudad de La Plata, donde un hombre que conoció por redes sociales la violaba y la obligaba a prostituirse delante de su hija de seis años. La chica había viajado desde su ciudad con la promesa de un noviazgo y terminó viviendo en medio de un infierno durante unos 26 días, hasta que fue rescatada por la Policía tras la denuncia de sus familiares, motivados por que no tenían noticias de ella. Todo se inició cuando la joven comenzó a relacionarse con un platense de 37 años a través de la red social Facebook.

