Sus antecedentes no son los mejores para el Violeta, que perdió tres de las cuatro veces que lo dirigió en Campana. El partido se jugará el sábado desde las 17 horas. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió ayer la programación y los árbitros designados para la 17ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional. De esa manera quedó confirmado que Villa Dálmine recibirá a Almagro este sábado desde las 19 horas en el estadio de Mitre y Puccini con el arbitraje del bahiense Bruno Bocca. Este referee no le trae los mejores recuerdos al simpatizante Violeta. Dirigió cuatro veces al conjunto de nuestra ciudad, todas en Campana, y el saldo es negativo: una victoria y tres derrotas. Sus antecedentes son: derrota 2-1 ante San Martín de Tucumán en mayo de 2017 (fue expulsado Pablo Burzio); caída 0-5 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en julio de ese mismo año (fue expulsado Juan Alsina); victoria 2-1 sobre Estudiantes de San Luis en noviembre de 2017; y derrota 1-0 contra Flandria en febrero de 2018. En este nuevo compromiso, el equipo dirigido por Walter Nicolás Otta buscará recuperarse del traspié sufrido el pasado viernes en Santiago del Estero ante Central Córdoba, mientras que Almagro llegará a Campana con una racha de tres juegos sin triunfos (un empate y dos derrotas consecutivas). Será un duelo importante para ambos en la lucha por ingresar al Reducido por el segundo ascenso a Primera División: Villa Dálmine está 9º con 23 puntos, mientras que Almagro se ubica 12º con 22 unidades.

CON BRUNO BOCCA, EL VIOLETA GANÓ UN PARTIDO Y PERDIÓ TRES. NACIONAL B – FECHA 17 SÁBADO - 17.00 horas: Def. de Belgrano vs Atlético Rafaela / Diego Ceballos - 17.05 horas: Chacarita vs Sarmiento / (TV) / Fabricio Llobet - 19.00 horas: Agropecuario vs Central Córdoba (SdE) / Gerardo Méndez - 19.00 horas: Villa Dálmine vs Almagro / Bruno Bocca - 19.05 horas: Instituto vs Nueva Chicago / (TV) / Gastón Suárez - 20.30 horas: Santamarina vs Guillermo Brown (PM) / Pablo Giménez - 21.00 horas: Mitre (SdE) vs Brown (A) / Lucas Novelli DOMINGO - 17.00 horas: Dep. Morón vs Quilmes / (TV) / Sebastián Ranciglio - 17.00 horas: Gimnasia (J) vs Olimpo (BB) / Leandro Rey Hilfer - 17.00 horas: Arsenal vs Los Andes / Nazareno Arasa - 18.00 horas: Gimnasia (M) vs Platense / Yael Falcón Pérez LUNES - 21.00 horas: Temperley vs Ferro / Pablo Dóvalo LIBRE: Independiente Rivadavia.

Primera B Nacional:

Villa Dálmine; Bruno Bocca será el árbitro frente a Almagro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: