JUEGA BOCA En un encuentro postergado de la 15ª fecha de la Superliga, Boca Juniors (3º con 35 puntos) recibirá esta noche a Atlético Tucumán (4º con 32). Para este partido, que comenzará a las 21 horas, el DT Gustavo Alfaro realizaría seis modificaciones en la alineación titular respecto a la formación que presentó el domingo ante Lanús. TROGLIO Y COYETTE Dos nuevos DT dejaron sus cargos en la Superliga: Pedro Troglio ya no es el entrenador de Gimnasia (LP) tras la derrota sufrida ante Defensa y Justicia, mientras que Walter Gastón Coyette se alejó de San Martín de Tucumán luego del empate 0-0 frente a Belgrano. COPA LIBERTADORES Por la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores 2019, Talleres de Córdoba iniciará hoy su serie frente a Palestino de Chile como local. El encuentro se jugará desde las 19.15 en el estadio Mario Alberto Kempes. COPA SUDAMERICANA Por la primera fase de la Copa Sudamericana 2019, Defensa y Justicia recibirá esta noche, desde las 21.30 horas, a Botafago de Brasil. El Halcón de Florencio Varela buscará dar vuelta una serie en la que está 1-0 abajo tras la derrota sufrida en Rio de Janeiro el pasado miércoles 6 de febrero. CHAMPIONS, SIN GOLES Por los partidos de ida de los Octavos de Final de la Champions League, ayer no se registraron goles: Barcelona empató 0-0 en su visita a Lyon de Francia, mientras que en Inglaterra, Liverpool y Bayern Munich tampoco se sacaron diferencia. Hoy, desde las 17 horas, jugarán: Atlético Madrid vs Juventus y Schalke 04 vs Manchester City. PRIMERA B METRO La programación de la 24ª fecha finalizó ayer con la victoria de Talleres de Remedios de Escalada por 2 a 0 sobre UAI Urquiza. El Rojo se encuentra en la 19ª posición con 19 puntos, mientras el Furgón quedó 12º con 28. PRIMERA C Hoy se pondrá en marcha la 24ª fecha con siete partidos: Lamadrid vs Villa San Carlos, Deportivo Armenio vs Deportivo Merlo, Laferrere vs El Porvenir, San Martín (B) vs Ituzaingó, Midland vs Central Córdoba (R), Cañuelas vs Berazategui y Leandro N. Alem vs Excursionistas. PRIMERA D En el cierre de la 18ª fecha, Yupanqui (próximo rival de Puerto Nuevo) venció 2-1 a Argentino de Rosario, que desaprovechó la oportunidad de quedar como único escolta del líder Argentino de Merlo (36 puntos). El Salaíto se mantuvo 4º con 28 unidades, mientras que el Trapero trepó al 11º lugar con 18.

