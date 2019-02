San Lorenzo arranca escuelita de básquet

El club de Jacob y Chiclana articula la iniciativa con el asesoramiento del profesor Rodolfo Bazterrica, reconocido "cuervo" campanense. Es para niños y niñas. No hace falta ser socio. Este 4 de marzo a las 17:30 arranca la escuelita de básquet del club San Lorenzo para niños y niñas de 6 a 12 años. "La idea es que sean dos encuentros semanales, lunes y miércoles, de aproximadamente 1 hora. Contamos con el asesoramiento del profesor Rodolfo Bazterrica, quien está vinculado también al básquet del Club Ciudad, y cuenta con la colaboración de Eliseo Iglesias. No hace falta hacer socios a los chicos, pero se cobrará un arancel simbólico. El objetivo no es recaudar, sino que la cancha cobre vida y fomentar el deporte y la vida sana en nuestros pibes", señaló ayer a La Auténtica Defensa el presidente de la entidad, Jorge Babio. "La visión que tenemos es poder captar a esos chicos que por ahí no tienen acceso a un club y se puedan asomar a una práctica deportiva, a un costo mínimo y subvencionado por la institución. Entonces, queremos que los padres traigan a sus hijos y nos los presten una hora, a ver si se enganchan. Tenemos las instalaciones, tenemos la cancha, tenemos el profe, tenemos los vestuarios y las ganas… sólo falta que nos traigan a los chicos", agrega Pedro Gómez, Tesorero de la institución. Según explicaron los dirigentes, el profesor Bazterrica es otro reconocido "cuervo" campanense, y cuenta con fluidas relaciones con la entidad madre, el Club San Lorenzo de Almagro, en Capital Federal. "Si todo anda bien, no se descarta que haya algún tipo de intercambio, e incluso puedan venir los chicos de Capital y armar una jornada de intercambio, o también traer algún jugador de la primera para realizar una exhibición y los entusiasme. Veremos", señalaron. En paralelo, el club de Jacob y Chiclana ya está finalizando el salón anexo al gimnasio techado que se encuentra en el primer piso. Se trata de un espacio de unos 42 metros cuadrados y servirá de mirador. "Faltan las terminaciones y abrir la ventana al gimnasio, para lo cual vamos a recibir un subsidio municipal como empujón final. Será un espacio donde se pueda mirar un partido, mientras se disfruta de un refrigerio. Así, con los vestuarios ya terminados, nuestro gimnasio tendrá todas las comodidades", comentó el Tesorero. En el primer piso de la entidad también se practica vóley femenino para adultas y veteranas, y básquet recreativo para adultos; Taekwondo para niños y adultos, todas actividades abiertas y concesionadas. "El principal ingreso de la entidad viene por nuestro salón de fiestas, al que siempre estamos aggiornando y modernizando. En este momento estamos terminando el baño de damas a nuevo y seguiremos con el de caballeros. También tenemos un salón más chico, con parrilla, donde estaba la antigua cancha de bochas. Ese lo alquilamos para cumpleaños familiares y reuniones menores", detalló Gómez al tiempo que su orgulloso presidente resume: "Más allá de los colores, queremos a nuestro barrio y a nuestra ciudad. Somos un club vivo y abierto a la comunidad. Los esperamos".

San Lorenzo arranca escuelita de básquet

