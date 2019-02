La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 Las organizaciones sociales piden audiencia con el Intendente







Entre comedores y merenderos, brindan alimentos a más de 1000 niños en los barrios de Campana. Dicen que no dan abasto y necesitan articular con el municipio para poder continuar con la tarea y mejor el menú que se ofrece 2 ó 3 veces a la semana. Hoy por la mañana ingresará a la Municipalidad de Campana un pedido de audiencia con el Intendente Abella. Así lo aseguraron ayer en conferencia de prensa Rodolfo Herrera (CTEP); Luciano Silvera (Martín Fierro y 19 de Diciembre); Sergio Echegaray (Movimiento Evita); y Guillermo Varela (Barrios de Pie). Juntos, además de distribuir bolsones de comida, manejan 12 comedores y merenderos que brindan alimentos a más de 1000 niños en los barrios de Campana. "Tenemos el hambre en la barriada popular. Se nos está haciendo insostenible pagar la garrafa de gas, que se nos fue a las nubes, y ni hablar de agregarle carne a lo que ofrecemos. No hablamos de hacerle un asado a los chicos, sino poder agregarle un poco de carne picada al menú para que no coman sólo harina o polenta. Decidimos juntarnos y tratar de ver si el municipio puede dar una mano, que necesitamos sí o sí porque ya no damos abasto. Donde arrancamos con 20 o 30 pibes ya tenemos 80 o 100. Y no alcanza. Lamentablemente hay gente que no cree que esto esté pasando en Campana, pero es así.", señaló Sergio Echegaray. "El primer paso –agregó Varela- fue juntar a todas las organizaciones sociales en función del objetivo de resolver el hambre en los barrios y la desocupación que genera este modelo económico. Sabemos que en Campana se pueden gestionar un montón de recursos que en otros distritos están y no se bajan a esta ciudad. Está el programa de Fortalecimiento de Espacios Comunitarios, por ejemplo, que es de la provincia de Buenos Aires, donde se facilita una tarjeta magnética para comprar insumos. Entonces, queremos hablar para obtener ese tipo de cosas para la ciudad y que nuestros compañeros tengan un poco más de oxígeno. Vienen pibitos de 6 o 7 años y le tenemos que decir que no hay más. La idea es armar un diálogo y a partir de ahí ver que podemos articular con el municipio. Nosotros ya articulamos con Nación todo lo que es alimento seco; y todo lo que es fresco lo queremos articular con el Municipio, no todo, por lo menos una parte, para poder darle de comer a los pibes". Por su parte, Silvera señaló: "Creo que el Intendente nos va a recibir y nos va a escuchar. No por nosotros, sino por la gente que está en los barrios y la está pasando mal", mientras que Rodolfo Herrera no descartó una gran manifestación de los vecinos de los barrios frente al municipio si "las necesidades básicas de la gente no son escuchadas".

Echegaray (Movimiento Evita); Herrera (CTEP); Guillermo Varela (Barrios de Pie); y Silvera (Martín Fierro y 19 de Diciembre). juntos coordinan 12 comedores que dan de comer a más de 1000 niños





“No hablamos de hacerle un asado a los chicos, sino poder agregarle un poco de carne picada al menú para que no coman sólo harina o polenta", señaló Echegaray, del Movimiento Evita.



