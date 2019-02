La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 Paritaria municipal: el Sindicato esperó una hora, pero el Ejecutivo no apareció







La reunión estaba pautada para ayer a las 10 horas en la sede gremial de la avenida Ameghino. Ahora se programó otra para la semana que viene. Se sentaron y esperaron. Y esperaron. La paritaria municipal 2019 comenzó con un revés para el Sindicato de Trabajadores Municipales de Campana (STMC), cuya primera convocatoria a diálogo fue desoída por el Departamento Ejecutivo. Por eso, se reprogramó el encuentro inaugural para la semana que viene. Encabezados por Carlos Barrichi, secretario general del STMC, los delegados paritarios gremiales aguardaron la llegada de sus pares del Gobierno local, aunque los minutos fueron pasando sin novedades. De acuerdo a fuentes sindicales, no hubo ningún aviso previo. Tampoco se registraron comunicaciones posteriores. "Ni siquiera llamaron por teléfono. Silencio total", expresaron. Los paritarios del STMC firmaron y publicaron en la cuenta oficial de Facebook el acta de la reunión, y fijaron fecha para un próximo encuentro: 27 de febrero, de vuelta en la sede gremial. Desde el STMC manifestaron que "ya empezó el período de negociaciones, porque marzo queda afuera del acuerdo vigente". Además, se negaron a adelantar el aumento que le solicitarán al Municipio, ya que antes quieren anunciarlo en la mesa de negociación paritaria. Junto a Barrichi, esperaron en vano ayer Norberto Burgueño, Claudio López Ruiz, Florencia Minguez y la representante legal del STMC, Alicia Zungri. "DESCONOCEN LOS DERECHOS" El secretario general del STMC, Carlos Barrichi, cuestionó al gobierno municipal por "desconocer" el Convenio Colectivo de Trabajo en el marco de la puja por la aplicación de los ascensos automáticos. En una audiencia llevada a cabo esta semana en la delegación local del Ministerio de Trabajo bonaerense, el STMC renovó su reclamó por el cumplimiento del artículo 11 del Convenio Colectivo, que establece promociones automáticas cada 3 años a empleados municipales. Pero los representantes del Municipio presentaron reparos. Primero, señalaron que como el artículo tiene un carácter "programático" requiere "la necesaria reglamentación para su aplicación", algo de lo que carecería. Por otra parte, "sin perjuicio de ello", elevaron una consulta al Ministerio para constatar la legalidad de lo establecido por el Convenio. El Sindicato sostiene que desconocer el Convenio "es desconocer la Ley 14.656 porque establece que el acuerdo que se firme, de no haber objeciones por parte del Ministerio de Trabajo en los 5 días posteriores, debe darse por válido", según explicó Barrichi. El actual Convenio Colectivo de Trabajo fue firmado hace más de 3 años. "Estamos ante una nueva demostración del gobierno municipal en contra de los trabajadores, desconociendo sus derechos", fustigó Barrichi.

Fracasó la primera reunión paritaria entre el gremio y el Municipio.



Paritaria municipal: el Sindicato esperó una hora, pero el Ejecutivo no apareció

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: