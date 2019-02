La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 ISFDyT Nº15:

Es para que los alumnos de la carrera de Gestión Cultural y Turismo puedan realizar prácticas profesionalizantes en el museo itinerante "Prohibido no tocar" instalado en el Mercado Witcel. La directora del Instituto de Formación Técnica y Docente Nº 15 de Campana, María Isabel Fernández; y el intendente de Zárate, Osvaldo Cáffaro suscribieron un convenio en el cual el 15 se compromete a convocar a los alumnos de la carrera de Gestión Cultural y Turismo para realizar una serie de prácticas de estudio con el fin de rescatar la historia e identificar, revelar y poner en valor lugares patrimoniales de Zárate. En este sentido, Fernández señaló que la Municipalidad de Zárate "se comprometió a facilitar a nuestros alumnos el espacio físico para la realización de las horas de práctica de estudio dentro del museo itinerante Prohibido no tocar, con sede en el edificio de la ex fábrica Witcel". Fernández también detalló que el convenio prevé que los alumnos, entre otras actividades y tareas, puedan recibir y guiar a los visitantes del museo, "como una forma también de aplicar los conocimientos adquiridos en el instituto y tener así una práctica profesionalizante, incluyendo un certificado emitido por la Municipalidad que los alumnos podrán adjuntar a su curríuculum." MERCADO WITCEL Con nuevos puestos, nuevos horarios por la mañana y por la tarde y una gran cantidad de vecinos, semanas atrás se llevó a cabo la re-apertura del Mercado Witcel de Zárate donde existen distintos puestos de cervecería artesanal, verdulería, pescadería de mar y de río, kiosco, pastas frescas, locales gastronómicos, y foodtrucks, entre otros. El lugar estará abierto al público en dos turnos durante todo el año los viernes, sábados, domingos y feriados de 9 a 14 y de 18 a 00. En cuanto al museo participativo de ciencias para curiosos de 4 años en adelante "Prohibido no tocar" estará instalada hasta el 15 de marzo y se puede acceder viernes a domingos de 17.30 a 00hs. La entrada es gratuita y el recorrido se realiza en alrededor de 45 minutos. Por otro lado, vale recordar que desde el Municipio de Zárate continúan ofreciendo a comerciantes y emprendedores locales puestos en el Mercado para tener su lugar en esta nueva iniciativa. Para quienes se interesen en esta nueva posibilidad que brinda el municipio, deberán saber que tendrán beneficios en la habilitación como la exención de tasa por habilitación de comercio y la exención de tasa de seguridad e higiene por 2 años. Los interesados podrán contactarse al teléfono 03487-443700 int. 4002, al mail zarateplanificacion@gmail.com o dirigirse al Edificio de la Ribera ubicado en Apolo 11 (Edificio vidriado enfrente de Prefectura).

