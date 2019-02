La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 Cazenave destacó que ANSES ya tramita la reparación económica para los hijos de víctimas de femicidios







La concejal de Cambiemos se interiorizó en la asignación fijada a partir de la "Ley Brisa" que está dirigida a menores de edad que sean hijos de víctimas de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar o de género. La concejal de Cambiemos Miriam Cazenave visitó este martes la ANSES que ya habilitó los turnos para que los hijos de víctimas de femicidios puedan comenzar a tramitar la reparación económica, fijada a partir de la sanción de la denominada "Ley Brisa". El trámite, que es totalmente gratuito y no requiere la participación de abogados ni de gestores, está dirigido a niñas, niños y adolescentes menores a 21 años o personas con discapacidad sin límite de edad, que sean hijos de víctimas de femicidio, de homicidio en contexto de violencia intrafamiliar o de género. Tras mantener una reunión con el jefe de la UDAI Campana, Mariano Raineri, Cazenave remarcó que en la ciudad ya se pueda tramitar la Ley Brisa, que se sancionó el año pasado y establece el derecho al cobro, en calidad de reparación, de una suma equivalente a una jubilación mínima. "El femicidio pone en evidencia la violencia de género más estructural que ocurre en nuestro país. Además de las víctimas directas, están las víctimas colaterales, que son los niños y adolescentes que se quedan sin sus madres y quienes más necesitan del Estado ante estas situaciones", mencionó la edil. Y concluyó: "Si bien esta ley ayuda mucho a los hijos de las víctimas, sabemos que no es suficiente porque no evita el daño; y es por eso que desde el Municipio se vienen implementando distintas políticas públicas sobre el tema, tales como la mesa local de violencia de género; la construcción de un nuevo Hogar de Protección Integral; la Red Integral de Asistencia (RIA), y los talleres de concientización sobre violencia que se dictan en los distintos barrios".

Cazenave y Raineri remarcaron la importancia de la ´Ley Brisa´.



