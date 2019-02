La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 El Rincón de Aléthea:

Carpe Diem

Por Angela Monsalvo











"El ayer ha muerto. El mañana no ha llegado aún. Sólo tengo un día, HOY y voy a ser feliz". --Groucho Marx El título de esta columna es una frase del gran poeta romano Quinto Horacio Flaco, conocido como Horacio, la misma significa algo así como "aprovecha el momento", en el sentido de no malgastarlo. "CARPE DIEM", es el poema número once de la obra "Odas", de este autor, dónde podemos leer la frase completa: "Aprovecha el día de hoy, no confíes en el mañana". Horacio es, probablemente, el mayor exponente de la poesía latina. Poeta lírico y satírico, fue también tribuno en el ejército republicano que fue derrotado el futuro emperador romano Augusto. En sus comienzos contó con la ayuda de Cayo Mecenas y la de otro gran poeta latino, Virgilio. Horacio, manifiesta que la vida es muy breve y que la belleza, en cambio, es perecedera. Siendo lo único seguro la muerte, se debe aprovechar el momento constantemente. Por este motivo CARPE DIEM, se puede asociar a la también expresión latina "memento mori", que se puede traducir como "recuerda que morirás". El mismo tiene como función principal concienciar que la vida es finita y está en la naturaleza del ser humano. Quién escribió el fantástico poema CARPE DIEM, con el que popularizó la frase de Horacio, fue Walt Whitman CARPE DIEM - APROVECHA EL DÍA No dejes que termine sin haber crecido un poco,

sin haber sido un poco más feliz,

sin haber alimentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie

te quite el derecho de

expresarte que es casi un deber. No abandones tus ansias de hacer de tu vida

algo extraordinario... No dejes de creer que las palabras, la risa y la poesía

sí pueden cambiar el mundo... Somos seres humanos, llenos de pasión. La vida es desierto y también es oasis. Nos derriba, nos lastima, nos convierte en

protagonistas de nuestra propia historia... Pero no dejes nunca de soñar,

porque sólo a través de sus sueños

puede ser libre el hombre. No caigas en el peor error, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No traiciones tus creencias. Todos necesitamos

aceptación, pero no podemos remar en

contra de nosotros mismos. Éso transforma la vida en un infierno. Disfruta el pánico que provoca tener

la vida por delante. Vívela intensamente,

sin mediocridades. Piensa que en ti está el futuro y en

enfrentar tu tarea con orgullo, impulso

y sin miedo. Aprende de quiénes pueden enseñarte... No permitas que la vida

te pase por encima

sin que la vivas... Walt Whitman.

