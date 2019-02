La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 "Mi Semilla Campana" y su ayuda al otro







Vecinos de nuestra ciudad realizan diferentes acciones sociales a comedores de la ciudad. Una vez al año viajan al Norte Argentino a colaborar. "Ponemos nuestro granito de arena con mucho amor y dedicación", resaltan en diálogo con La Auténtica Defensa. Mi Semilla Campana, es una Asociación Civil sin fines de lucro que trabaja en nuestra ciudad y en la zona colaborando con mercadería a comedores de distintos barrios así mismo hacen campañas de ayuda solidaria a barrios de mayor necesidad de nuestra ciudad. Hay casos puntuales que se asisten a personas que lo necesiten por ejemplo; se le consiguió unos anteojos a una nena con un problema visual que no contaba con los medios para hacerlo, se ayudó con ropa y colchón a chicos venezolanos que no tenían nada y así cada situación que va surgiendo. "Somos un grupo de amigos, familiares y vecinos que decidimos hacer algo por el prójimo ya que entendemos que es el mayor acto de amor que puede existir, el ayudar al otro", expresó Débora Conti, vicepresidenta de la ONG a La Auténtica Defensa. Fechas como el Día del Niño reparten golosinas a los chicos en barrios. Luego realizan peñas y eventos a beneficio. En diciembre pasado se realizó una donación a familias para pasar Navidad con una canasta con artículos navideños (pan dulce, turrón, lata de duraznos). El fuerte de Mi Semilla son los viajes al Norte Argentino (Santiago del Estero, Chaco o Impenetrable) realizando donaciones. "Se hace una vez al año, en el mes de julio se viajará y ya se están juntando donaciones como alimentos no perecederos, ropa, entre otras cosas". "Ponemos nuestro granito de arena con mucho amor, dedicación y desde ya agradecemos a la gente que siempre nos ayuda y colabora con Mi Semilla". Una de las metas: "conseguir un lugar propio para desarrollar actividades múltiples como talleres de capacitación en oficios ya que contamos con gente capacitada para hacerlo pero no con espacio físico (costura, soldadura, electricidad, música). Necesitamos la ayuda de todos para lograrlo", expresò Viviana Salveti, presidente del grupo. Para donaciones contactarse al Tel. 03489-15-664247 o a través de la página de Facebook: Mi Semilla Campana.

Impenetrable Chaco





Ayuda a comedor de Las Campanas

