La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 Correo de Lectores

Por María Laura Scandroglio







Sr. Director del diario La Auténtica Defensa: Quiero dejar asentada mi queja y preocupación por la invasión cada vez más evidente de la mercadería de distintos negocios sobre las veredas públicas. Es inmensamente visible que no les importa nada. Ni a los propietarios de las distintas firmas ni a la intendencia. Pregunto... ¿cómo hace una mamá con el carrito de bebé, una persona en silla de ruedas o los abuelos con trípodes y bastones? ¿Cómo se transita en una vereda que utilizan como depósito, estibando cajones?, ¿Qué es una ampliación del mismo local? Estamos cansados de ver tanta inoperancia de los inspectores municipales, espero que pronto se les termine las ganas de usurpar las veredas porque en marzo abre el mercado central en Zárate por lo que venderán menos y si no tendrá que venir Canal 9 con Gonzalito y exponer el reclamo. Amplío mi reclamo a infinidad de pizzerías u otros comercios que con el afán de atraer clientes colocan toldos amurados en las veredas y cierran el paso a todos con puertas corredizas en las veredas!!! Es de no creer, podrán decir que pagan por ocupar la vereda, lo que no comprenden que es espacio público, eso significa de todos y no de unos pocos. Quien quiera oír que oiga.Y se ocupe. María Laura Scandroglio DNI 21.711.614



