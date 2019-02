La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 No hay fecha para los controles con las nuevas licencias digitales







Pese a que lanzaron la nueva modalidad a nivel nacional, los campanenses tienen que portar el carnet tradicional hasta que lleguen los dispositivos tecnológicos para los controles. Desde la semana pasada, comenzó a funcionar el nuevo sistema de licencia de conducir digital en todo el país, pero en Campana aún no está vigente, dado que aún las autoridades no fueron notificadas oficialmente ni se han remitido los dispositivos para realizar el control, por lo que se recomienda continuar circulando con el carnet tradicional. La nueva resolución es de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte de la Nación. Para tener el registro en el celular se debe descargar una aplicación en el teléfono inteligente ingresando a "Mi Argentina" y seguir los pasos que se indican, lo que incluye la validación de identidad. La plataforma es un desarrollo de la Secretaría de Modernización. Una vez generada la licencia el usuario podrá tenerla en su teléfono celular y todos sus datos estarán almacenados en el sistema nacional. De esta manera, si el conductor tiene sanciones u otro impedimento para utilizarla el sistema lo detectará. Según se explicó, para que el agente de Tránsito pueda corroborar que esa licencia digital es válida, la misma aplicación genera un código QR que se actualiza cada 24 horas y el agente debe escanearlo con otro dispositivo que aún no está disponible en Campana. El trámite para obtener la licencia física se hace como siempre, con los trámites personales. Una vez que se completó y el conductor tiene su carné en mano, recién se puede sacar la licencia digital, que es solo un adicional a la primera y no se hace en los centros emisores, sino que la persona debe descargar la app nacional y hacerlo de manera personal e individual.

