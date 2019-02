La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 Básquet:

Esto se dio porque, para la elaboración de la Tabla General, la Federación no tuvo en cuenta los resultados de los clasificados con los equipos eliminados. Y eso benefició a Independiente de Tandil. Ya fueron confirmados los cruces de repechaje. La Federación de Básquet de Buenos Aires (FEBA) confirmó las posiciones finales de la fase regular del Torneo Provincial de Clubes 2018/19 y así se conoció que Ciudad de Campana terminó en la tercera posición y no en la segunda, dado que para definir esta Tabla General sólo se tomaron en cuenta los resultados contra los equipos clasificados y se descartaron los obtenidos contra aquellos que resultaron eliminados (esta modificación se debió a la deserción de Defensores Unidos de Zárate). El mejor de la fase regular fue Somisa de San Nicolás, mientras que en segundo lugar quedó Independiente de Tandil (se vio beneficiado porque se le borró una derrota ante Independiente de Zárate). En el tercer escalón se ubicó Ciudad de Campana y cuarto fue Regatas de San Nicolás. Estos cuatro equipos avanzaron directamente a Cuartos de Final. En tanto, ocho equipos clasificaron para disputar el repechaje de Octavos de Final, que tendrá los siguientes duelos: Atenas de La Plata (5º) vs Ciudad de Saladillo (12º), Sportivo Pilar (6º) vs Blanco y Negro de Coronel Suárez (11º), Los Indios de Junín (7º) vs Platense de La Plata (10º) y Teléfonos de Mar del Plata (8º) vs Sarmiento de Coronel Suárez (9º). Los ganadores de estos cuatro playoffs (al mejor de tres juegos con ventaja de localía para el mejor ubicado) se cruzarán luego con los cuatro equipos clasificados directamente a Cuartos de Final. Y en esa instancia se definirán los cuatro conjuntos que disputarán el Final Four en casa del equipo mejor clasificado que alcance ese cuadrangular que determinará el ascenso al Torneo Federal.

