La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 Automovilismo:

Unidos por la misma pasión y estrechamente relacionados a la categoría ALMA, una nueva cena de camaradería transcurrió entre recuerdos y anécdotas. Desde hace un par de temporadas, un grupo de referentes del automovilismo regional se viene juntando mes a mes para desarrollar una cena de camaradería con la comida como excusa perfecta, aunque, en realidad, el objetivo es compartir diferentes recuerdos de su paso no solo por el automovilismo sino también de varios años trabajando por la misma pasión de llevar adelante los destinos de una categoría como es ALMA. Y para disfrutar este presente, la categoría tuvo en ellos un trabajo de más de treinta años que permitió promover una cantidad de pilotos a distintos niveles. En esta oportunidad, la velada fue compartida por Jorge Clerici, Jorge Carreiras, Jorge Rodríguez, Luis Altuna, Claudio Livertini, Juan Bisieri, Ricardo Sorvillo, Oscar Leopardi, Emiliano Fuentes y David López, quienes repasaron diferentes temas en una noche en la que con solo decir "¿Te acordás…?" surgían una tras otra las anécdotas y recuerdos de lo vivido. Y en el repaso, Altuna pone primera: "Es algo que nació de repente y fue junto al deseo de Pachula Ferretti que ya no está más entre nosotros. Perdimos a un gran amigo y con él se comenzó con esta cena y se sumaron casi todos quienes trabajaron por aquellos años". "A mí me pareció fantástica la idea y me sumé enseguida", asegura Carreiras. "Esto es como una caricia al alma, el poder estar con los muchachos, con la gente que uno quiere. La pasamos bárbaro y hoy faltó Álvarez Ponti, que está de vacaciones. Y ya no corremos, eso está claro, pero esto es seguir en los fierros de alguna manera", agrega. Por su parte, Bisieri remarca: "Era empleado de ALMA, pero la amistad va por otro lado. Es muy lindo poder vernos siempre, aunque sea una vez al mes, porque también hablamos de otros temas, de nuestras familias y la pasamos bárbaro. Sabemos cuándo arrancamos, pero nunca sabemos a qué hora terminamos. Hoy faltó Gustavo Barbeito, pero el Gordo siempre está, somos muy unidos, más ahora que antes". En tanto, Clérici trae recuerdos a la mesa: "Fueron años de meterle tiempo a la categoría. Yo corría y un día me di cuenta que para trabajar de dirigente y hacer las cosas bien no debía correr. Y así fue, Y no me arrepiento, porque el paso del tiempo demostró que estábamos en la buena senda con todos los muchachos de la comisión. A mí me encanta que nos reunamos una vez al mes. Es, en definitiva, ese folclore del cual tanto se habla en el automovilismo". Para Leopardo, estas reuniones van más allá: "Para mí son como un cable a tierra, porque venís y te olvidas de los problemas cotidianos. Acá se habla de todo, pero prevalecen los fierros y salen a relucir cosas que pasaron en su momento y te cambia todo por el recuerdo y por el personaje del cual se habla". Sorvillo se ríe y acota: "Uno de ellos eras vos Oscarcito. Tenés varias para contar. Desde que vine de Brasil me sumé enseguida con ellos porque la verdad crecí junto a ellos como piloto. Son gente muy buena con valores intachables. A mí siempre me impresionó cómo se defendía la categoría. Hacían cosas para que siga creciendo siempre. Y se los repito: fueron unos dirigentes bárbaros. Mirá que corrí en varias categoría, pero familiar como esta vi pocas". A su tiempo, David López cuenta: "Todos me conocen por mi trabajo en la categoría, fueron años fantásticos y como estaba en un lugar complicado, no para mí, sino para los pilotos que reclamaban los tiempos que a ellos les gustaban y no los que sacaban en pista. Ahí, ellos siempre me respaldaron defendiendo a quien trabaja en la categoría. Yo vengo desde el principio que comenzaron con las cenas, la pasamos muy bien". Posteriormente, otro ex empleado agrega lo suyo. Entonces, "Titi" Rodríguez dice: "Es cierto lo que dice David: siempre nos respaldaron. Eso es importante para el trabajo que uno realizaba. En cuanto a estas cenas, estoy desde la primera convocatoria que Altuna con Ferretti nos propusieron en ese momento. Por razones personales estuve ausente el año pasado, pero empezaron que tenía que volver y a mí ganas no me faltaban, así que me sumé a la manada, jajaja… Uno puede estar días enteros hablando lo que se vivió en aquellos años. También era otro país, la gente estaba más predispuesta a permitir que relatara con mucho humor. Yo la pasé muy bien y conocí a mucha gente que cada tanto me cruzo. Y poder recordarlo con ellos en esta mesa es muy agradable". Para el cierre, Altuna toma nuevamente la palabra: "Somos desde siempre apasionados por el automovilismo y eso nos dio la posibilidad de conocernos hace muchos años atrás. Y partiendo de una misma pasión hicimos una amistad muy linda. Todos nos mantenemos conectados por esta nueva tecnología y siempre sabemos lo que nos está pasando". El brindis del final le puso la frutilla del postre a este nuevo encuentro y los comensales se despiden hasta la próxima, cuando Clérici y Leopardi sean locales, dado que esta Mesaza Tuerca va rotando por las diferentes ciudades de quienes la integran, siempre con la pasión por el automovilismo y la categoría ALMA como motor de esta amistad.





