El partido fue confirmado para las 17 horas con arbitraje de Tomás Diulio. En tanto, las chicas Auriazules reciben el sábado a Banfield. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó la programación de la 19ª fecha de la Primera D (cuarta de la segunda rueda) y de esa manera quedó ratificado que Puerto Nuevo jugará como local frente a Yupanqui el próximo domingo a las 17 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Además, se anunció que Tomás Diulio será el árbitro encargado de conducir dicho encuentro que para el Auriazul será muy importante en su objetivo de afianzarse en zona de clasificación al Reducido. Es que después de la derrota sufrida ante Defensores de Cambaceres, el Portuario se encuentra en la 9ª posición con 24 unidades y un triunfo ante Yupanqui (11º con 18) le daría amplio margen sobre el Trapero y probablemente también sobre Lugano (10º con 19), que el sábado tendrá una difícil visita a Argentino de Rosario. Esta 19ª fecha comenzará mañana viernes con dos encuentros y se cerrará el próximo martes, con el duelo que protagonizará el líder del campeonato, Argentino de Merlo (36 puntos), frente a Defensores de Cambaceres. LAS CHICAS, EL SÁBADO. En tanto, ayer quedó confirmada la programación de la tercera fecha de la Zona Campeonato de la Primera B del Torneo de Fútbol Femenino que organiza AFA y en ese marco, Puerto Nuevo recibirá el sábado a las 17 horas a Banfield en el estadio Carlos Vallejos. Las dirigidas por Néstor Daniel Gómez cayeron en su debut ante Gimnasia y Esgrima de La Plata como locales y el pasado sábado igualaron 2-2 con Deportivo Español como visitantes. Así que ante Banfield irán en busca de su primera victoria en esta Zona Campeonato que define dos ascensos a la Primera A. PRIMERA D – FECHA 19 VIERNES - 17.00 horas: Claypole vs Atlas / Edgardo Zamora - 17.00 horas: Deportivo Paraguayo vs Real Pilar / Wenceslao Meneces SÁBADO - 17.00 horas: Argentino de Rosario vs Lugano / Javier Del Barba - 17.00 horas: Juventud Unida vs Central Ballester / Edgardo Kopanchuk DOMINGO - 17.00 horas: Puerto Nuevo vs Yupanqui / Tomás Diulio - 17.00 horas: Centro Español vs Muñiz / Guido Mascheroni MARTES - 17.00 horas: Argentino (M) vs Def. de Cambaceres / Gonzalo Pereyra

