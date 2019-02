La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 Breves: Noticias de Actualidad







SANZ PIDE INTERNAS El ex presidente de la UCR Ernesto Sanz reclamó ayer al PRO que se habiliten elecciones internas en Cambiemos para que "votantes desencantados encuentren una vía de expresión" dentro del frente oficialista. De esta forma, el dirigente mendocino se sumó a otras voces del radicalismo que reclaman que en Cambiemos haya competencia interna en las PASO, tanto a nivel nacional como en distintas provincias, al igual que Martín Lousteau y otros representantes de la UCR, al considerar que que las primarias fortalecerían la propuesta del oficialismo para las elecciones presidenciales de octubre. Esta postura desafía la voluntad del presidente Mauricio Macri y de sus colaboradores más estrechos quienes pretenden que haya fórmulas "de consenso" y así evitar la pelea interna la mayor cantidad posible de distritos. DOLAR El dólar se disparó ayer y llegó a tocar los $41,39 promedio, aunque cerró a $40,71 ante un Banco Central que decidió intervenir en el mercado de futuros y elevar la tasa de interés. En una "city" porteña recalentada por la demanda de divisas y con una marcada volatilidad, la moneda norteamericana terminó este miércoles a $38,75 para la punta compradora y a $40,71 para la vendedora, según indicó el Banco Central. De ese modo, registró un aumento de 39 centavos con relación al martes. A mitad del día, cuando la presión sobre el dólar fue mayor, la cotización llegó a $41,39 promedio. En el Banco Nación, el dólar fue ofrecido a $40,60; mientras que el precio más elevado fue expuesto en los mostradores de ICBC a $40,95. REPORTEROS La Policía de la Ciudad reprimió ayer una protesta que trabajadores de la cooperativa gráfica Madygraf realizaron frente al Congreso y detuvo a cuatro personas, entre ellas dos reporteros gráficos. Los trabajadores de Madygraf se concentraron frente al Congreso a las 13:00 para marchar desde allí, por la avenida Callao, hasta el Ministerio de Educación, pero la marcha no llegó a iniciarse debido a que efectivos de la Policía de la Ciudad reprimieron la protesta con el argumento de que debían liberar la calle. En medio de un clima violento que quedó registrado en video, los efectivos policiales detuvieron a Bernardino Ávila y Juan Pablo Barrientos, reporteros gráficos del diario Página 12 y Revista Cítrica, respectivamente, y a los manifestantes Kimey Míguez y Roberto Antonio Torres. INDAGATORIA El hijo de Federica Pais y el hijo de un ex asesor comercial en la Embajada de los Estados Unidos se negaron a declarar ayer tras ser indagados por un robo en una casa de camping de la localidad bonaerense de Munro ocurrido el pasado sábado. Luego, Octavio Laje, hijo del diplomático Guillermo Laje, y cómplice de Dante Casermeiro, hijo de Pais, fue sometido a una rueda de reconocimiento en otra causa en la que se investiga un asalto a una joven en la localidad de Martínez, en la que la víctima lo reconoció como su atacante. El hijo de la conductora, de 19 años, no fue sometido a rueda de reconocimiento porque no está acusado de participar de ese robo. Casermeiro fue detenido junto a Laje, de 20 años, el pasado domingo, luego de que se emitiera un alerta por robos de "motochorros" en Olivos.



