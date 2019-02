La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 21/feb/2019 21 de Febrero de 2019:

Nuestros lectores siguen escribiendo al +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ¡LA VEREDA ES PÚBLICA! "Construcción en De Dominicis y Belgrano. Todos los días hacen ese "vallado" impidiendo la circulación por la vereda y obligando al peatón a transitar por la calle. Si lo hacen por seguridad deberían hacer una protección sobre la vereda (túnel de andamios) para que el peatón circule por dentro del mismo evitando bajar a la calle. También lo envié al CeMav días atrás pero no tuve respuesta", escribe Blas. AGRADECIDO POR EL CORTE "Les informo que afortunadamente han cortado las malezas en el predio de la calle Reyes, entre Bravo y Aguiar en Ariel del Plata. Gracias por su colaboración", escribe Jorge. OTRO VECINO AGRADECIDO "Muchas gracias por hacer público mi reclamo después de más de 2 meses se acordaron de cortar el pasto en la plaza ahora si los chicos pueden disfrutar", escribe Héctor del barrio 9 de Julio. POZOS EN SAN JACINTO "Calle Marcelo T. De Alvear barrio San Jacinto entre Machinanderena y Larralde, no se puede circular de los pozos que hay, y no es la única cuadra que está en esas condiciones", muestra Melina DE PASEO POR EL BARRIO "Así andaban más de 15 caballos por la calle Perrone ente Sin Nombre y Barca (barrio Fon Francisco) el lunes a la tarde", muestra Ernesto. #QuejaVecinal otra vez basura al borde le la calle en Río Negro y Modarelli, el campo Facera es un permanente basural que tiran basura domiciliaria y gastronómica, animales muertos, vehículos robados, chatarra y queman cantidad de cubiertas. Salen ratas y víboras para el barrio pic.twitter.com/gUkjBNXoy7 — Daniel Trila (@dantrila) 19 de febrero de 2019

