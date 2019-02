La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Clausuran un supermercado por comida en mal estado







El comercio -ubicado en avenida Varela- presentaba mercadería vencida y en mal estado. Personal municipal decomisó y desnaturalizó lo incautado a fin de garantizar óptimas condiciones de sanidad. En el marco de exhaustivas inspecciones que viene realizando el Municipio en distintos comercios, se clausuró preventivamente un supermercado por numerosas irregularidades. Personal de la Dirección General de Inspección y de la Dirección de Bromatología y Zoonosis, estuvieron en el comercio ubicado en avenida Varela 1159, donde verificaron que cinco cajones de lácteos expuestos al público no cumplían con los rangos de temperatura permitidas para su comercialización. Al momento de la inspección, llegó al lugar un camión transportista de lácteos que entregó mercadería en el lugar. Ésta fue verificada y no contaban con la temperatura adecuada para su refrigeración. Los yogures y leches poseían una temperatura de más de 13 grados hasta 24 grados, siendo ocho grados la temperatura límite permitida. Otra de las infracciones estuvo vinculada con los productos de los sectores de fiambrería, que contaban con una horma completa de jamón cocido vencida. Asimismo, en el área de panificados se encontró un canasto lleno de prepizzas, prepizzetas y panes para hamburguesas que estaban en muy mal estado. Tenían moho y hongos. Por ello, se decomisó toda la mercadería en mal estado y luego se desnaturalizó, dejando de estar apta para el consumo. También se les labró un acta de infracción tanto al responsable del comercio oriental como al transportista. Todas estas infracciones elaboradas por inspectores municipales fueron elevadas al Juzgado de Faltas de turno, para que dé curso a la causa y realice las sanciones correspondientes.

inspectores municipales proceden a realizar la clausura por las irregularidades encontradas





Los productos fueron decomizados y desnaturalizados, dejando de estar aptos para el consumo.





Los lácteos no contaban con la temperatura adecuada para su refrigeración.





Los panificados se encontraban con moho y hongos.



