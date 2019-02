La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Mujer cae de su moto y sufre heridas en una pierna







Ocurrió en el barrio El Destino. Debió ser hospitalizada por el personal médico del SAME. Una mujer sufrió un corte en su pierna luego de caer de su motocicleta en horas del mediodía de ayer. El hecho se registró en las inmediaciones de la calle Castilla a la altura de su cruce con Mosconi, en el barrio El Destino. Como consecuencia del accidente, la motociclista sufrió heridas en uno de sus miembros inferiores y debió ser hospitalizada por el personal médico de SAME. Del operativo de emergencia también fue parte el móvil de zona 7 del Comando Patrulla.

Herida, la mujer es trasladada al nosocomio local por el SAME

#Ahora Caída con la moto. Una mujer con un corte en la pierna debió ser trasladada al hospital por la ambulancia de SAME, su hijo de aproximadamente 16 años con golpe en el tobillo se quedó con la moto 110 junto al móvil de Comando zona 7 en Castilla y Mosconi, El Destino pic.twitter.com/VxlZReEkFA — Daniel Trila (@dantrila) 21 de febrero de 2019

