La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 La película "Mi Mundial" abre hoy el Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris







El clásico festival arranca a las 20 horas en el Campito de Siderca con entrada libre y gratuita. Las funciones continuarán el fin de semana: el sábado se proyectará la argentina "Recreo" y el filme paraguayo "Los buscadores". Con la proyección del filme uruguayo "Mi Mundial", este viernes a partir de las 20 horas arranca la décima edición del Festival de Cine Latinoamericano de Tenaris en el Campito de Siderca. La película dirigida por Carlos Andrés Morelli cuenta la historia de Tito, una promesa de tan solo 13 años a quien de pronto se le abren las puertas del fútbol profesional. Su carrera toma rápido impulso hasta que un accidente lo obliga a tomar la más difícil decisión. El film está basado en el best seller "Mi Mundial" escrito por el exjugador de fútbol Daniel Baldi. Las funciones continuarán el sábado con "Recreo", película argentina dirigida por Hernan Guerschuny y Jazmín Stuart que relata el encuentro de tres parejas con sus hijos en una casa de campo. Pero lo que sería un apacible fin de semana se convertirá en una conflictiva reunión repleta de viejos conflictos, secretos ocultos y cruces inesperados. "Recreo" está protagonizada por estrellas consagradas como Carla Peterson, Juan Minujín, Fernán Mirás y la propia Stuart. Y también tiene participación de un pequeño vecino: Emiliano, bebé campanense que fue parte del elenco de la película. La proyección será acompañada por el director Hernan Guerschuny, quien al finalizar contará el detrás de cámara y responderá preguntas de los espectadores. El Ciclo de Cine Latinoamericano cerrará el domingo con "Los buscadores", un film de los mismos directores de "7 cajas", Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, tal vez una de las mejores películas proyectadas en el marco del ciclo. En Paraguay, Manuel y un amigo siguen la pista de un mapa que apunta a un valioso tesoro, solo para salir de una aventura y meterse en otra. Como todos los años, las proyecciones se realizarán en el Campito de Siderca (Luis Costa y Marconi) a partir de las 20 horas. Habrá dispuestas sillas y también espacio para estacionar y disfrutar de la película en modalidad autocine. La entrada es libre y gratuita. El evento no se suspende por lluvia.

¡Arranca la 10º edición del #CineLatinoamericano ️! Hoy, sábado y domingo te esperamos a las 20hs. en el Campito Siderca a disfrutar de tres emocionantes películas. La entrada es libre y gratuita. No se suspende por lluvia. pic.twitter.com/hnmFlc8oUb — Tenaris Argentina (@Tenaris_ar) 22 de febrero de 2019

La película "Mi Mundial" abre hoy el Ciclo de Cine Latinoamericano de Tenaris

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: