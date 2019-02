La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Cuando el arte se organiza y sale en busca de la gente

Por cuarto año consecutivo el Camping Artístico volvió a la plaza Eduardo Costa, celebración que rediscute los espacios públicos y prende una chispa comunitaria en la ciudad. El sol comienza a ceder y frente a la Municipalidad las principales cabezas que organizan el camping están terminando de darle forma a la primera fecha del año. Teatro improvisado, música en vivo, exposición de pintura y fotografía entre otras actividades van a convivir juntas en éste extraño experimento. Lejos quedó ese domingo de Enero del 2015 donde varios locos fueron con un generador y algunas luces a plantar la bandera e iniciar la aventura, llevando a cabo un sueño compartido que habían tramado una madrugada de sobremesa. Hoy el camping cuenta con la ayuda de la intendencia, la cual aporta sonido e infraestructura, además de la habilitación necesaria para que todo suceda. PERFUME A FAMILIA "El camping tiene ese perfume a familia. Gente viendo a sus artistas locales", me dice Cristian "Ratola" Gigena, una de las voluntades que tracciona el camping. Mira el cielo y sonríe con alegría, prácticamente no hay nubes en el cielo. Unas cuantas horas atrás, todos los pronósticos auguraban intensas tormentas. "Ratola" lo atribuye a la mística que tiene el acontecimiento. El camping artístico no sólo reúne en un solo lugar distintas expresiones del arte local. Además, es punto de encuentro para decenas de personas, quienes se van distribuyendo por puñados en el césped que lo rodea. Se pueden ver de todas las edades conviviendo sin problemas, convocados por una misma causa compartiendo el mate o sentados en reposeras: "Esto es hermoso, es un espacio donde se respira libertad. Pasas y te sumas, está buenísimo generar algo así", celebra Eugenia "juje" Bigliardi. La música está encargada de los talleres del camping, donde invita a los chicos a adentrarse en alguna rama del arte: "La primera vez que vine, todavía no era parte. Me encontré con que estaba lleno de nenes que no tenían actividad. Al otro camping me encargué de hacer una actividad con ellos alrededor de la música. Lo manual y visual fue surgiendo por pedido de los chicos, así lo fuimos armando", explica. Cada sector está a cargo de alguien: "Ratola" organiza la música, Federico Rodríguez y Carolina Ponce de León el teatro, Florencia Lapegue y Alejo Merele la fotografía, Agustin Di Tomasso e Ivonne Fernández la pintura, y Gricel Chanes el maquillaje para chicos. Los dos artistas acuerdan en que la organización del evento es la parte que lleva más trabajo. Pero es la celebración lo que hace que todo valga la pena. El camping artístico rediscute la función que debe tener una plaza pública en la vida de una ciudad, significa el contrario a la privatización de espacios. El clima que se genera es relajado y amistoso: Se crean nuevos lazos, se intercambia data y la movida sigue creciendo: "Es un lugar icónico, es en el centro de la ciudad", reflexiona "Juje". HOY SE VIENE LA SEGUNDA PARTE El contexto socioeconómico no les es ajeno. Los organizadores del camping son principalmente personas que viven de su arte y la recesión les significó estar obligados a no poder rechazar ninguna propuesta de trabajo, lo que hizo que muchos no tengan el tiempo suficiente para extender el evento más días. Es que nadie gana dinero con el camping y en épocas de vacas flacas, no pueden darse el lujo de decir que no a presentaciones aranceladas. También tuvieron que reemplazar la impresión de las fotografías por la proyección en pantalla ya que el costo se había vuelto demasiado elevado. El debut de este año fueparadigmático en ese sentido: al lado de camping se desarrolló un ruidazo contra la suba en las tarifas, y este viernes pasará exactamente lo mismo. Por eso, entre otras razones, este año el camping cuenta con sólo dos ediciones que se extenderán más tiempo para mitigar el número reducido. Esta noche tendrá como eje temático la violencia de género, tema de preocupante actualidad en nuestro país: "Como artistas no nos puede pasar por alto. Tenemos la oportunidad de estar frente a familias, tenemos que concientizar", afirma "Ratola". "Contamos con el micrófono. Aprovechémoslo para generar arte pero también para generar conciencia", añade "Juje". Nos reunimos frente al escenario, la música de los parlantes desaparece y entre sonrisas, se anuncia que una nueva edición del camping está por comenzar. Por unas cuantas horas, todos participamos de algo que nos pertenece como ciudadanos de Campana, organizado y protagonizado por nuestros vecinos. Son pocas las oportunidades en las que podemos sentirnos así. Ojalá se multipliquen.

El clima que se genera en el camping es relajado y amistoso: Se crean nuevos lazos, se intercambia data y la movida sigue creciendo. (Foto de Florencia Lapegue). HOY CIERRA LA CUARTA TEMPORADA Desde las 19 horas llega la última edición 2019 del Camping Artístico en el Patio de Las Américas de la Plaza Eduardo Costa. Esta segunda y última jornada contará con un set en vivo del DJ Paul Acosta y los shows musicales de la bandas zarateñas Las Juanas y El Tanito and The Hippies, la banda local Sapo Rey, y para cerrar la noche bailaremos al ritmo de un Tributo a Gilda interpretado por diversos artistas zonales. No faltará el Maquillaje Artístico de la mano creativa de Gricel Chanes y los Talleres de arte recreativo para niños donde encontrarán a Juje Bigliardi, Sofi Milanesi, Marcía Jardín y Carlota Marchetta coordinando diferentes actividades. Habrá Expo de Fotografías a cargo de: Antonella Ceballos, Joaquín Noguera, Juan Pablo Raffaeli, Máxima Barras, Moira Viñas, Silvia Perna y Sol González. Expo de Pinturas y Dibujos de Lucas Cáffaro, Luciano Fleitas y Rodolfo Carretero y pintaran en vivo Yanina Carro Yusef y Roberto Pérez. Por su parte, Mariela Corbalán expondrá esculturas; y Daniela Gutiérrez y Damián Carusso grabados. Por primera vez, el Camping Artístico tendrá proyección en vivo de un cortometraje Stop Motion realizado por el grupo "Our Voice" y show de Stand Up a cargo de Martín Chesini. Habrá una Intervención Teatral que realizara Carolina Ponce de León y Federico Rodríguez con música de Maile Soria; además acompañará una expo de fotos relacionada a la temática a cargo de Lali Agüero y Azul Bertolini. Nuevamente estarán presentes los Food Trucks para aquellos que quieran disfrutar de alguna bebida y/o comida. El Camping Artístico cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Campana. Para más información pueden visitar las redes sociales, donde encontrarán información sobre las grillas de artistas como también fotos y videos de lo ocurrido en cada edición. Quedan todos invitados este viernes a partir de las 19 horas para disfrutar y despedir al Camping Artístico hasta el verano que viene.

