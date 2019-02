La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 22/feb/2019 Hoy cierra la cuarta temporada del Camping Artístico







Desde las 19 horas llega la última edición 2019 del Camping Artístico en el Patio de Las Américas de la Plaza Eduardo Costa. Esta segunda y última jornada contará con un set en vivo del DJ Paul Acosta y los shows musicales de la bandas zarateñas Las Juanas y El Tanito and The Hippies, la banda local Sapo Rey, y para cerrar la noche bailaremos al ritmo de un Tributo a Gilda interpretado por diversos artistas zonales. No faltará el Maquillaje Artístico de la mano creativa de Gricel Chanes y los Talleres de arte recreativo para niños donde encontrarán a Juje Bigliardi, Sofi Milanesi, Marcía Jardín y Carlota Marchetta coordinando diferentes actividades. Habrá Expo de Fotografías a cargo de: Antonella Ceballos, Joaquín Noguera, Juan Pablo Raffaeli, Máxima Barras, Moira Viñas, Silvia Perna y Sol González. Expo de Pinturas y Dibujos de Lucas Cáffaro, Luciano Fleitas y Rodolfo Carretero y pintaran en vivo Yanina Carro Yusef y Roberto Pérez. Por su parte, Mariela Corbalán expondrá esculturas; y Daniela Gutiérrez y Damián Carusso grabados. Por primera vez, el Camping Artístico tendrá proyección en vivo de un cortometraje Stop Motion realizado por el grupo "Our Voice" y show de Stand Up a cargo de Martín Chesini. Habrá una Intervención Teatral que realizara Carolina Ponce de León y Federico Rodríguez con música de Maile Soria; además acompañará una expo de fotos relacionada a la temática a cargo de Lali Agüero y Azul Bertolini. Nuevamente estarán presentes los Food Trucks para aquellos que quieran disfrutar de alguna bebida y/o comida. El Camping Artístico cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo de la Municipalidad de Campana. Para más información pueden visitar las redes sociales, donde encontrarán información sobre las grillas de artistas como también fotos y videos de lo ocurrido en cada edición. Quedan todos invitados este viernes a partir de las 19 horas para disfrutar y despedir al Camping Artístico hasta el verano que viene.

